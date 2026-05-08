Sarah Souza é bronze em 1º dia do Grand Slam de judô no Cazaquistão

Torneio vai até domingo com mais de 300 atletas, 19 deles do Brasil
Publicado em 08/05/2026 - 19:04
Rio de Janeiro
A brasileira Sarah Souza assegurou o primeiro pódio para o país no Grand Slam de Astana (Cazaquistão) que começou nesta sexta-feira (8), com mais de 300 atletas, e vai até domingo (10), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Judô (IJF).  Cabeça de chave número 5, Sarah faturou o bronze ao derrotar a italiana Veronica Toniolo na categoria abaixo dos 57 quilos. A brasileira, que começou o Grand Slam como 45ª colocada no ranking, como somou 500 pontos com o bronze e deve subir para a 30ª posição.

Foi a primeira medalha da judoca de 22 anos no circuito mundial da modalidade. Nesta temporada ela foi campeã da Seletiva Nacional e também arrematou ouro Open Europeu de Ljubljana e prata Campeonato Pan-Americano.

“Esse ano está sendo muito bom para mim, com vitórias muito importantes. Conquistar essa medalha significa muito. O esforço que eu, minha equipe e todos que estão comigo vem sendo recompensado e o trabalho está dando certo”, com comemorou a judoca.

Sarah Souza iniciou a campanha em Astana com duas vitórias seguidas. Na estreia nas oitavas, despachou a uruguaia Maya Leopold, com dois waza-aris. Em seguida, em embate 100% brasileiro, levou a melhor sobre Jéssica Lima ao desferir um contragolpe e selar o triunfo com waza-ari.

Na semifinal, Sarah sofreu o primeiro e único revés: levou um ippon da francesa Faiza Mokdar. Com a derrota, a brasileira caiu para a disputa do bronze.  Quem também disputou o bronze na mesma categoria foi Jéssica Lima, no entanto, ela terminou em quinto lugar, após ser superada ´pela holandesa Shannon Van De Meeberg com um waza-ari.

A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição.

Programação dos atletas brasileiros

Sábado (09) —  Rafaela Silva (-63kg), Nauana Silva (-63kg), Guilherme de Oliveira (-73kg), David Lima (-81kg) e Gabriel Falcão (-81kg)

Horários: Preliminares — a definir | Bronzes e Finais — a partir das 9h

Domingo (10/08) — Beatriz Freitas (-78kg), Karol Gimenes (-78kg), Giovanna Santos (+78kg), Thauana Silva (+78kg), Guilherme Schimidt (-90kg), Rafael Macedo (-90kg), Giovani Ferreira (-100kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg)

Horários: Preliminares — a definir | Bronzes e Finais — a partir das 9h

