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Seleção brasileira se apresenta na Granja Comary para a Copa do Mundo

Time se despede da torcida no domingo em amistoso no Maracanã
Agência Brasil
Publicado em 27/05/2026 - 17:31
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 27/05/2026 – Jogador Neymar cumprimenta o técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti Frame TV CBF
© Frame TV CBF

A maioria dos 26 convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo já está reunida na Granja Comary (RJ) para a reta final de preparação para a competição que começa daqui a 15 dias. O primeiro a chegar foi o volante Casemiro, ainda na noite de terça-feira (26), mas boa parte da Amarelinha, incluindo o atacante Neymar, se apresentou ao longo desta quarta (27). Para facilitar o deslocamento e evitar desgaste físico dos atletas, a CBF fretou helicópteros para leva-los até a Granja.

Os últimos a se juntarem ao grupo serão Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães – ambos do Arsenal (Inglaterra) – e Marquinhos (Paris Saint-Germain/França) que disputam a final da Liga dos Campeões no próximo sábado (30), em Budapeste (Hungria).

Ao chegarem na Granja Comary os jogadores passaram por avaliações médicas e de um treinamento coletivo no final da tarde, sem a presença da imprensa. Até sábado (30), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandará quatro sessões de treino, visando o amistoso contra o Panamá, no domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Estadio do Maracanã. O jogo marcará a despedida da seleção da torcida brasileira. No dia seguinte, o elenco viaja para os Estados Unidos, uma das sedes do Mundial, junto com Canadá e México.

Antes da estreia na Copa, a Amarelinha fará o último amistoso contra Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland (EUA). A estreia no Mundial será contra Marrocos, em 13 de junho (um sábado), às 19, no MetLife Stadium, no estado de Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C, que tem ainda Haiti e Escócia.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
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