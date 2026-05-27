Seleção da Holanda aposta em Memphis Depay e Timber para Copa do Mundo

Ambos ficaram sem jogar nos últimos meses devido a lesões

O artilheiro da seleção da Holanda, Memphis Depay, e o zagueiro do Arsenal Jurrien Timber foram incluídos nesta quarta-feira (27) na lista de convocados do país para a Copa do Mundo do mês que vem, apesar das preocupações com a forma física.

Depay, de 32 anos, cujos 55 gols são o maior número pela seleção holandesa, vem sofrendo com lesões e só voltou aos gramados no último domingo (24) com o Corinthians após dois meses.

O técnico da Holanda, Ronald Koeman também escolheu Timber, que voltou a treinar em seu clube esta semana antes da final da Liga dos Campeões no sábado (23).

O jogador de 24 anos foi forçado a sair na vitória sobre o Everton em meados de março e, posteriormente, perdeu os últimos 14 jogos do Arsenal em todas as competições com um problema na virilha.

Justin Kluivert também recebeu um voto de confiança, apesar da cirurgia no joelho realizada em janeiro e de ter entrado em campo apenas duas vezes pelo Bournemouth desde que concluiu sua reabilitação.

Kluivert foi um dos primeiros jogadores a se apresentar para treinar na concentração holandesa em Zeist na segunda-feira (25), junto com Noa Lang, que se recuperou de uma lesão no dedo sofrida jogando na Liga dos Campeões pelo Galatasaray contra o Liverpool em março e também foi convocado.

Os holandeses jogam partidas de preparação para a Copa do Mundo contra a Argélia, em Roterdã, no dia 3 de junho, e contra o Uzbequistão, em Nova York, no dia 8 de junho, antes de irem para a Copa do Mundo.

Veja dos convocados:

Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defensores: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)

Meio-campistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Olympique de Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Atacantes: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax de Amsterdã).

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