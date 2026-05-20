Seleção inicia reta final de preparação para a Copa na próxima quarta

Os 26 jogadores convocados pelo técnico itaiano Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo se apresentam a partir da próxima quarta-feira (27) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para a reta final de preparação. De acordo com a programação divulgada hoje (20) pela CBF, a equipe treinará até 30 de maio, véspera do jogo de despedida da equipe diante da torcida brasileira. O Brasil encara o Panamá em amistoso no Maracanã, no dia 31 de maio (domingo), a partir das 18h30 (horário de Brasília). Os ingressos estão à venda mediante cadatro prévio da biometria facial no site cbf.bepass.com.br

Em casos específicos previstos pela Fifa, alguns atletas poderão chegar à Granja Comary após o dia 27 de maio. Um deles é o meio-campista Danilo (Botafogo): caso ele entre em campo fora de casa contra o Caracas (Venezuela), pela última rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, ele poderá se juntar à seleção assim que retornar ao país.

Os três últimos a se apresentarem serão os jogadores que defenderão seus clubes na final da Liga dos Campeões da Europa: Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães – ambos do Arsenal (Inglaterra) – e Marquinhos, do Paris Saint-Germain (França). A decisão do título será no dia 30 de maio (sábado), às 13h, na Puskás Aréna, em Budapeste (Hungria).

De acordo com a circular nº 12 da Fifa, distribuída em 14 de abril às Federações Nacionais classificadas para o Mundial, "a cessão obrigatória dos atletas para as respectivas seleções começa no dia 25 de maio de 2026. São permitidas exceções aos jogadores que participem de partidas finais de competições de clubes das confederações e também da última rodada de partidas da fase de grupos dessas competições, inclusive no dia 30 de maio de 2026."

A programação na próxima quarta (27) prevê avaliações médicas dos jogadores no turno da manhã e treino à tarde, sem presença da imprensa. A CBF adiantou ainda que o trabalho preparatório dos goleiros contará com o arqueiro Léo Nannetti (Flamengo), de 18 anos, titular do time Sub-20 do Flamengo. Além dos treinos na Granja Comary, ele seguirá com a seleção para os Estados Unidos, no entanto, não atuará com a Amarelinha, pois ficou de fora da lista dos 55 nomes enviados previamente à Fifa.

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Programação na Granja Comary

Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15:30 - Treino

Sexta (29)

Avaliações médicas

09h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Sábado (30)

09h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Ida para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18:30 - Brasil x Panamá - Maracanã