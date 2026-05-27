logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Senado aprova lei com regras para Copa do Mundo Feminina de 2027

Jogadoras pioneiras do futebol feminino serão premiadas
Agência Brasil*
Publicado em 27/05/2026 - 19:16
Brasília
Brasília (DF), 26/09/2025 - Seleção Feminina de Futebol. Foto: Thais Magalhães/CBF
© Thais Magalhães/CBF

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (27) o projeto com as regras para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A proposta também prevê um prêmio de R$ 500 mil a cada jogadora que representou o país nas competições de 1988 e 1991.

O texto vai para sanção presidencial.

O texto traz normas sobre acesso, condições temporárias de trabalho, visto de trabalho para estrangeiros, comércio nos locais dos jogos, venda de ingressos, propaganda de bebidas alcoólicas e até eventuais feriados nos dias dos jogos da seleção.

A Copa do Mundo Feminina 2027 será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 em oito cidades (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). 

Pelo texto, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) tem exclusividade na divulgação e na venda de produtos e serviços nas áreas próximas aos eventos oficiais, mas não abrange o comércio regular desde que esse não realize vendas relacionadas à competição..

Em outro trecho, o PL 1.315/2026 prevê que a União poderá decretar feriado nacional nos dias em que houver disputas da seleção brasileira. Estados, municípios e o Distrito Federal também poderão decretar feriado ou ponto facultativo nos dias em que sediarem eventos do torneio.

O calendário escolar, das unidades públicas e privadas, precisará ser ajustado para que as férias do primeiro semestre incluam a abertura e o encerramento da Copa.

Premiação

Atletas que participaram das equipes de 1988 e 1991 serão premiadas com R$ 500 mil cada. As jogadoras foram pioneiras no futebol feminino no país.

fotografia da primeira seleção brasileira feminina de futebol Imagens cedidas pela Olé Produções
Fotografia da primeira seleção brasileira feminina de futebol. Foto: Imagens cedidas pela Olé Produções

Em 1988, foi realizado o FIFA Women's Invitation Tournament e o Brasil conquistou a medalha de bronze; e em 1991, a primeira edição oficial da competição.

No caso das jogadoras já falecidas, o prêmio será entregue aos sucessores legais. 

Segundo o Ministério do Esporte, a premiação é "como uma homenagem e uma reparação histórica às mulheres que abriram caminho para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil".

>> Veja as atletas que serão premiadas:

Pioneiras de 1988

  • Goleiras: Lica Laurentino e Simone Carneiro (falecidas)
  • Laterais: Marisa Caju (capitã), Rosilene Fanta e Suzana Cavalheiro
  • Zagueiras: Elane Rego, Suzy Bittencourt e Sandra Duarte
  • Meias: Lúcia Feitosa, Marilza Pelezinha, Marcinha Honório, Fia Paulista, Russa e Sissi
  • Atacantes: Lucilene Cebola, Roseli de Belo, Michael Jackson e Flordelis Oliveira

Seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de 1991

  • Goleiras: Meg e Miriam Soares
  • Zagueiras: Rosa Maria, Doralice e Solange
  • Meias: Márcia Tafarel, Lunalva Almeida, Cenira Sampaio e Rosângela Rocha
  • Atacantes: Maria Lúcia, Adriana Alvim e Delma Gonçalves

* Com informações da Agência Senado e do Ministério do Esporte

Relacionadas
fotografia da primeira seleção brasileira feminina de futebol Imagens cedidas pela Olé Produções
Primeira seleção feminina de futebol do Brasil é tema de documentário
Rio de Janeiro (RJ), 27/05/2026 – Jogador Neymar cumprimenta o técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti Frame TV CBF
Seleção brasileira se apresenta na Granja Comary para a Copa do Mundo
Ancelotti comanda treino do Brasil em Londres 14/11/2025 Action Images via Reuters/Matthew Childs
Estudo mostra que internet já está em clima de Copa do Mundo no país
Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo Feminina 2027 Futebol Feminino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A Polícia Federal restituiu dois tocheiros sacros à Igreja da Irmandade da Virgem e Mártir Santa Luzia, do Rio de Janeiro/RJ.
Justiça PF recupera e devolve peças sacras levadas de igreja do Rio de Janeiro
qua, 27/05/2026 - 20:33
São Paulo (SP), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Esquina Histórica - Av. São João x Av. Ipiranga. Foto: Edson Lopes Jr/Prefeitura SP
Justiça Justiça suspende construção da “Times Square paulistana"
qua, 27/05/2026 - 20:31
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Entregadores de aplicativos de delivery em greve fazem manifestação na frente a sede do iFood em Osasco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Keeta e iFood podem receber multa milionária por ignorar transparência
qua, 27/05/2026 - 20:27
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia TCU cobra ajustes em plano de recuperação dos Correios
qua, 27/05/2026 - 20:07
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes
Esportes Neymar não treina em apresentação e preocupa a duas semanas da Copa
qua, 27/05/2026 - 20:02
São Paulo (SP), 27/05/2026 - Povos tradicionais lançam aliança inédita para defender a Mata Atlântica. Foto: Vinícius Carvalho/OTSS-Fiocruz
Meio Ambiente Povos tradicionais lançam aliança inédita para defender Mata Atlântica
qua, 27/05/2026 - 20:02
Ver mais seta para baixo