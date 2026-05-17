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Esportes

Sesi Araraquara vence o Cerrado e encosta na liderança da LBF

Time paulista é o atual tricampeão da Liga de Basquete Feminino (LBF)
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/05/2026 - 16:13
São Paulo
Brasília (DF), 17/05/2026 - Sesi Araraquara encosta na liderança da LBF (Liga de Basquete Feminino) com vitória sobre Cerrado. Foto: Felipe Costa/LBF
© Felipe Costa/LBF

Atual tricampeão da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Sesi Araraquara se manteve na caça ao Sampaio Basquete, líder da temporada 2026 da competição. Neste domingo (17), o time paulista derrotou o Cerrado BRB por 63 a 58 no Sesc de Ceilândia (DF). O duelo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Esta foi a 12ª vitória do Sesi em 14 rodadas. Com os dois pontos conquistados pelo triunfo deste domingo, o time de Araraquara (SP) igualou os 26 pontos do Sampaio, que tem um jogo a menos, está invicto e possui melhor saldo de cestas. O ponto somado pela derrota levou o Cerrado a 21 na classificação, na quarta posição. A equipe brasiliense acumula 13 partidas, com oito resultados positivos e cinco tropeços.

A pivô Aline Moura, capitã do Sesi, foi eleita o destaque do jogo, com direito a um duplo-duplo (quando se atinge dois dígitos em duas estatísticas na partida). Foram 15 pontos e 14 rebotes.

O desempenho das paulistas no garrafão, aliás, foi decisivo para o resultado. A equipe apanhou 50 rebotes (19 a mais que o Cerrado) no confronto, sendo 38 defensivos e 12 ofensivos, que provocaram 12 pontos de "segunda chance", contra apenas cinco das anfitriãs.

As duas equipes voltam às quadras na próxima quarta-feira (20), às 20h30 (horário de Brasília). O Sesi recebe o Pontz São José em Araraquara. O Cerrado visita o Sport no ginásio do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), em Recife.

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Edição:
Amanda Cieglinski
LBF basquete sesi araraquara BRB Cerrado Basquete Feminino TV Brasil
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