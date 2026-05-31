Suárez e Nández ficam fora da concocação do Uruguai para a Copa

Luis Suárez e Nahitan Nández foram os grandes nomes que ficaram de fora da convocação da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo, quando o técnico Marcelo Bielsa divulgou sua lista final de 26 jogadores neste domingo (31).

Suárez, de 39 anos, deixou a porta aberta para um retorno à seleção, dizendo que reverteria sua aposentadoria caso fosse necessário na seleção nacional após uma ausência de 20 meses.

Mas não havia lugar para ele. Suárez havia criticado o estilo de gestão de Bielsa, afirmando que o treinador havia dividido o vestiário, embora tenha dito posteriormente que havia se desculpado por essas falas.

Nández, de 30 anos, jogou pelo Uruguai em várias partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas Bielsa deixou o lado dos veteranos em favor de um elenco com jogadores em seu auge.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

A equipe é construída em torno da espinha dorsal defensiva liderada por Ronald Araujo, José María Giménez e Mathias Olivera.

A presença de Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte e Nicolás de la Cruz oferece a Bielsa a energia e a intensidade de marcação que ele deseja no meio-campo, enquanto a linha de frente é liderada por Darwin Núñez.

No entanto, Núñez não joga pelo seu clube, o saudita Al-Hilal, desde fevereiro, depois que o clube foi forçado a reformular os seus registos de jogadores estrangeiros ao contratar o ex-vencedor da Bola de Ouro Karim Benzema.

O Uruguai está no Grupo H e jogará sua primeira partida contra a Arábia Saudita em 15 de junho, seguida de jogos contra Cabo Verde e Espanha.

Veja a convocação do Uruguai para a Copa do Mundo

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes de la Plata) e Santiago Mele (Junior Barranquilla)

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madri), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers), Sebastián Cáceres (América do México), Mathias Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) e Matías Viña (River Plate)

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Betancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Sporting), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting) e Brian Rodríguez (América do México)

Atacantes: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Real Oviedo) e Darwin Núñez (Al-Hilal)