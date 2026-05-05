Tenistas podem boicotar Roland Garros por premiação mais alta

Atletas alegam que valor seria inferior a 15% da receita do torneio

Os tenistas boicotarão o Aberto da França se o prêmio em dinheiro do Grand Slam de saibro não for aumentado, disse a número um do mundo Aryna Sabalenka nesta terça-feira (5).

A ameaça da bielorrussa foi feita em meio a um acalorado desentendimento entre jogadores e organizadores de Roland Garros sobre a distribuição de prêmios em dinheiro, apesar de o torneio deste ano ter oferecido um aumento de 9,5% para 61,7 milhões de euros (R$ 356,6 milhões).

Vários dos principais atletas divulgaram uma nota na segunda-feira (4) dizendo que receberiam prêmios em dinheiro que provavelmente ainda seriam inferiores a 15% da receita do torneio, bem abaixo dos 22% que eles exigiam para igualar os 1000 eventos combinados da ATP e da WTA.

Quando perguntada até onde os tenistas poderiam levar suas exigências, Sabalenka disse aos repórteres no Aberto da Itália: "Acho que em algum momento vamos boicotá-lo [o torneio], sim. Acho que essa será a única maneira de lutar por nossos direitos."

"Vamos ver até onde conseguiremos chegar, se serão necessários jogadores para o boicote... Sinto que algumas coisas são realmente injustas para os jogadores. Acho que em algum momento isso vai chegar a esse ponto."

No entanto, a número um do mundo mostrou-se esperançosa com relação às negociações em andamento.

"Eu realmente espero que todas as negociações que estamos tendo, em algum momento, cheguem à decisão certa, à conclusão com a qual todos ficarão felizes", acrescentou.

A Reuters entrou em contato com a Federação Francesa de Tênis para comentar o assunto.

O aumento do prêmio em dinheiro de 5,4 milhões de euros em comparação com 2025 ainda deixa Roland Garros atrás de seus rivais do Grand Slam.

O Aberto dos Estados Unidos ofereceu US$90 milhões no ano passado, enquanto Wimbledon pagou 53,5 milhões de libras (R$ 309,2 milhões) e o Aberto da Austrália um recorde de A$ 111,5 milhões (R$ 395,8 milhões) este ano.

Sabalenka disse que os tenistas mereciam mais prêmios em dinheiro.

"Quando você vê o número e a quantia que os jogadores estão recebendo... Sinto que o show é por nossa conta. Sinto que sem nós não haveria torneio e não haveria esse entretenimento", acrescentou Sabalenka.

"Sinto que definitivamente merecemos receber mais porcentagem."

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