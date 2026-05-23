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TV Brasil transmite final do Brasileirão Feminino Sub-20 neste domingo

Jogo de ida entre São Paulo e Flamengo será a partir das 10h50
EBC
Publicado em 23/05/2026 - 15:15
Brasília
Brasília (DF), 22/05/2026 - TV Brasil transmite final do Brasileirão Feminino Sub-20 entre São Paulo e Flamengo. Arte/EBC
© Arte/EBC

O São Paulo enfrenta o Flamengo em partida que vale o título do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), transmite o jogo de ida neste domingo (24), em São Paulo, a partir das 10h50.

A equipe paulista chega à final após vencer a Ferroviária por 4 a 2, na quarta-feira (20). O Flamengo garantiu a vaga na decisão depois de derrotar o Internacional por 5 a 2, em Porto Alegre.

A exibição da partida faz parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do futebol feminino conta com um time formado por mulheres, com a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Brasileirão Feminino Sub-20

A edição de 2026 da competição reúne 24 equipes divididas em seis grupos, com partidas disputadas entre março e maio. O torneio conta com fase de grupos e mata-mata, incluindo quartas de final, semifinais e decisão em jogos de ida e volta.

Os times reunidos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 são: Botafogo (RJ), América-MG (MG), Vitória (BA), Craques do Futuro (SE), Flamengo (RJ), Fluminense (RJ), UDA (AL), Litoral Norte (PB), Internacional (RS), Grêmio (RS), Vasco (RJ), Criciúma (SC), Corinthians (SP), Red Bull Bragantino (SP), Taubaté (SP), Tarumã (AM), Ferroviária (SP), São Paulo (SP), Sport (PE), Aliança (GO), Santos (SP), Palmeiras (SP), Atlético-MG (MG) e Ação (MT).

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasileirão Feminino Sub-20  –  Final, jogo de ida - São Paulo X Flamengo. Domingo (24), a partir das 10h50, na TV Brasil.

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