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Venda geral de ingressos de jogo de despedida da seleção começa quinta

Brasil encara Panamá no dia 31 de maio, às 18h30, no Maracanã
Agência Brasil
Publicado em 13/05/2026 - 17:05
Rio de Janeiro
Mar 31, 2026; Orlando, Florida, USA; Brazil midfielder Danilo (18) reacts with forward Luiz Henrique (20) after scoring a goal against Croatia in the first half during an international friendly at Camping World Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images
© Reuters/Nathan Ray Seebeck/proibida reprodução

O jogo de despedida da seleção brasileira antes da Copa do Mundo – amistoso contra o Panamá, em 31 de maio (domingo) no Maracanã - terá venda de ingressos online aberta às 10h (horário de Brasília) desta quinta-feira (14). Os preços variam entre R$ 100 (entrada do setor norte) a R$ 400 (oeste inferior), com limite de quatro ingressos por pessoa. Mas atenção: a CBF orienta que, antes da compra, os interessados efetuem o cadastro de biometria facial no site cbf.bepass.com.br para agilizar o processo de aquisição.

Em pré-venda realizada nesta quarta (13) para clientes de um bando privado, os 16 mil ingressos esgotaram em apenas uma hora. Para fazer o reconhecimento facial é necessário digitar o número do CBF e anexar (upload) um documento com foto (carteira de identidade ou de motorista). No caso de menores de idade sem documentos com foto, é aceita certidão de nascimento com CPF. Se não constar CPF na certidão, interessado deve entrar em contato com a empresa Bepass por e-mail (suporte@bepass.com.br) ou WhatsApp (11 97481-7370) para solicitar a liberação. Já os estrangeiros podem se cadastrar usando passaporte ou documento nacional de identidade. Quem já tiver realizado o cadastro facial para a última partida da seleção no Rio - duelo contra o Chile, pelas Eliminatórias, em setembro do ano passado – está inserido no banco de dados e dispensado de novo cadastro.

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Amistoso

O último amistoso da Amarelinha em casa ocorrerá 13 dias após o técnico Carlo Ancelotti anunciar a lista final com 26 jogadores. A convocação está programada para a próxima segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio.  

Um dia após a partida, a seleção embarcará para os Estados Unidos. Antes da estreia na Copa, o Brasil disputará um último amistoso contra o Egito em 6 de junho (sábado) em em Cleveland. O primeiro jogo da seleção no Mundial será contra o Marrocos, em 13 de junho (sábado), às 19h, em Nova Jersey. A Amarelinha está no Grupo C que tem ainda Escócia e Haiti.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
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