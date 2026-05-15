Vitória mostra eficiência e elimina Flamengo da Copa do Brasil

Rádio Nacional transmitiu triunfo de 2 a 0 do Leão
Publicado em 15/05/2026 - 00:08
O Vitória mostrou eficiência e derrotou o Flamengo por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (14) no estádio do Barradão, em Salvador, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

Precisando de uma vitória após ser derrotada por 2 a 1 no confronto de ida com o Rubro-Negro, a equipe do técnico Jair Ventura abriu o placar cedo jogando em casa. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, o atacante Erick recebeu a bola na entrada da área e acertou um belo chute de curva que morreu no ângulo do gol defendido pelo goleiro Rossi.

A partir daí o Leão se fechou na defesa e passou a apostar nos contra-ataques. Com isso a equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim passou a ter muitas dificuldades de criar apesar de ter maior posse de bola.

Após o intervalo, o Flamengo conseguiu encontrar alguns espaços e passou a dar trabalho ao goleiro Lucas Arcanjo, que mostrou muita segurança para não ser vazado. Já o Vitória foi eficiente para superar Rossi mais uma vez para garantir a classificação. Aos 6 minutos Erick levantou a bola na área, o goleiro do Rubro-Negro afastou parcialmente e Luan Cândido acertou um voleio para marcar.

Com o 2 a 0 no marcador, o time de Jair Ventura se desdobrou e segurou o resultado, e a classificação, até o apito final.

Outros resultados:

Chapecoense 2 x 0 Botafogo
Confiança 0 x 3 Grêmio
Corinthians 1 x 0 Barra-SC
CRB 0 x 0 Fortaleza
Atlético-GO 0 (1) x (4) 0 Athletico-PR

Fábio Lisboa
