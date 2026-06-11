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Esportes

Abertura da Copa 2026 tem dois jogos pelo Grupo A

México enfrenta África do Sul; Coreia do Sul encara República Tcheca
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/06/2026 - 06:32
Brasília
Passageiros passam por réplica gigante do troféu da Copa do Mundo no Aeroporto Internacional da Cidade do México 18 de maio de 2026 REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero/Proibida reprodução

Duas partidas válidas pelo Grupo A inauguram a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (11). A primeira será disputada entre o México e a África do Sul, às 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A segunda partida será às 23h, entre Coreia do Sul e República Tcheca. O jogo será no Estádio Akron, em Guadalajara – também no México.

Das quatro seleções que integram o Grupo A, a apontada como favorita é a do México, em função de disputar as partidas em casa.

Diferentes escolas

México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca têm características próprias de jogo, fazendo dos confrontos do Grupo A uma verdadeira competição entre escolas futebolísticas.

A equipe mexicana costuma valorizar a posse de bola. A expectativa é de que jogue de forma mais intensa e avançada, uma vez que vai atuar com o apoio da torcida.

A África do Sul tem um futebol físico e veloz, de transições rápidas, jogadas pelos lados do campo e muita marcação.

A Coreia do Sul é conhecida pela disciplina tática e velocidade. Costuma jogar com forte marcação e saídas rápidas de contra-ataque.

A República Tcheca segue o padrão da escola europeia. É organizada defensivamente e apresenta um jogo mais direto que valoriza força física, cruzamentos e bolas paradas.

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