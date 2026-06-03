Adversário do Brasil na Copa, Haiti goleia Nova Zelândia em amistoso

De volta ao Mundial após 52 anos, time venceu por 4 a 0 na terça

O Haiti goleou uma Nova Zelândia desordenada por 4 a 0 em um jogo preparativo para a Copa do Mundo em Fort Lauderdale, Flórida, na terça-feira (2), encantando torcedores haitianos e estragando uma partida marcante para o capitão da seleção neozelandesa, Chris Wood.

Ruben Providence marcou aos 12 minutos do primeiro tempo no estádio do Inter Miami e Lenny Joseph dobrou a vantagem para os caribenhos seis minutos após o intervalo.

Frantzdy Pierrot marcou o terceiro gol com uma cabeçada, antes de Markhus Lacroix fechar o placar com um foguete de longa distância.

A kèk jou de Mondyal la, Grenadye yo frape fò kont Nouvèl Zeland jodi 2 jen an. 4 gòl pa 4 Grenadye diferan, 2 gadyen, 2 filè vyèj. Yon viktwa ki montre ekip la pare pou pi gwo randevou a.



Randevou vandredi 5 jen kont Pewou. Grenadye Alasoooo ! pic.twitter.com/QYjOzY3ziT — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 3, 2026

O Haiti, número 82 do mundo, apenas três posições acima da Nova Zelândia, enfrentará Escócia, Brasil e Marrocos em seu retorno à Copa do Mundo pela primeira vez em 52 anos.

A preparação do Haiti para a partida foi complicada devido a problemas com o visto do meio-campista Woodensky Pierre, o único jogador da equipe que mora no país caribenho.

Pierre não pôde jogar contra a Nova Zelândia porque seu visto só foi aprovado pelas autoridades norte-americanas tarde demais. Ele aterrissou no aeroporto de Miami no intervalo do jogo com as autoridades do futebol haitiano.

O capitão da Nova Zelândia, Wood, tornou-se o jogador com maior número de jogos pelo país, 89, superando Ivan Vicelich, mas o atacante do Nottingham Forest não teve muito o que comemorar.

Lição dura

A Nova Zelândia joga contra a Inglaterra em seu último amistoso no sábado (6) antes de enfrentar Irã, Egito e Bélgica em sua primeira Copa do Mundo desde 2010.

O técnico da seleção neozelandesa, Darren Bazeley, ficou surpreso com o desempenho sem brilho de sua equipe após uma semana de aclimatação na Flórida.

"É uma lição muito dura para nós, especialmente com os jogos difíceis que estão por vir", disse ele na coletiva de imprensa após o jogo. "Os rapazes estão no vestiário muito decepcionados."

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