África do Sul sofre gol aos 6 min, reage e empata com República Tcheca

O gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026 aconteceu nesta quinta-feira (18), nos primeiros seis minutos do jogo entre a República Tcheca e a África do Sul, em Atlanta, nos Estados Unidos. O atacante tcheco Michael Sadílek abriu o placar, que terminou em 1 a 1. As duas seleções seguem com chances de classificação para a próxima rodada do torneio.

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O lance que levou ao gol mais rápido começou quando Sadílek recebeu um passe dentro da área e não perdeu a chance, cara a cara com o gol. Aos 27 anos, ele fez seu primeiro gol na competição, depois de uma triangulação com Adam Hložek.

A África do Sul tentou vários contra-ataques para igualar o placar na primeira parte do jogo. A melhor chance veio nos cinco minutos finais, quando Thapelo Maseko chutou para o gol, já na prorrogação. Mal batida, a bola escapou para fora.

Antes, aos 38 minutos, ao tentar sair para o jogo, os Bafana Bafana se arriscaram. O goleiro sul-africano, Ronwen Williams, devolveu a bola para a defesa, que, em um lance mal feito, tentou o corte, mas quase colocou a bola nos pés do ataque adversário.

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Empate no segundo tempo

Na segunda etapa, Williams, um dos líderes do time, impediu a República Tcheca de ampliar o placar e fez uma bela defesa do tiro de Lukas Cerv, aos 47 minutos. Na batida de escanteio ensaiada, o camisa 10 tcheco, Patrik Schick, também parou no sul-africano.

Tirando vantagem da altura dos jogadores — dez tchecos têm mais de 1,90 metro — os europeus tentaram várias jogadas aéreas. Em uma delas, o meio-campista Ladislav Krejčí, aos 53 minutos, quase acerta. Os Bafana estavam em desvantagem nesse quesito, sendo uma das seleções de menor estatura, com média de 1,78 m.

Aos 60 minutos, os sul-africanos encontraram mais espaço e conseguiram fazer o gol de empate na marcação de um pênalti. Maseko avançava pela direita, quando foi interrompido pelo braço de Pavel Sulc. A árbitra marcou o pênalti, e o chute de Teboho Mokoena foi certeiro, empatando o jogo em Atlanta.

Com o resultado, subiu a tensão em busca de uma melhor classificação no Grupo A. E sobraram contra-ataques de ambos os lados do campo. A Tchéquia, que havia recuado e investido na defesa, voltou a atacar, mas não encontrou facilidade. Já os Bafana, reagindo, até tiveram boas chances de gol, mas não conseguiram marcar.

Arbitragem feminina

A partida entre África do Sul e República Tcheca, a primeira da segunda rodada da Copa do Mundo, teve a peculiaridade de ser apitada por uma mulher.

A norte-americana Tori Penso atuou ao lado das assistentes, as também estadunindeses Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. Na Copa de 2022, no Catar, a francesa Stéphanie Frappart já tinha apitado um jogo, em uma equipe formada pela árbitro brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Díaz Medina, como assistentes.

Na última rodada da fase de grupos a Tcheca enfrenta o México, quarta-feira (24), na Cidade do México, no México, enquanto a África do Sul pega a Coreia, na mesma data, na cidade mexicana Monterrey.