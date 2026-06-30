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Esportes

Ainda sem Raphinha, Brasil inicia preparação para as oitavas de final

Reservas foram a campo e titulares realizaram trabalho regenerativo
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 30/06/2026 - 13:37
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 30, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti, Vinicius Junior and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
© Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

A vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston (Estados Unidos), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, ficou para trás. Nesta terça-feira (30), a seleção brasileira se reapresentou no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, e iniciou a preparação para o duelo pelas oitavas de final, contra Noruega ou Costa do Marfim, que será no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), também em Nova Jersey (Estados Unidos).

A imprensa pôde acompanhar os primeiros 15 minutos da atividade no gramado, que reuniu os jogadores que não atuaram o contra o Japão, além dos volantes Danilo Santos e Fabinho, que participaram do jogo, mas nos minutos finais. A exceção foi o atacante Raphinha, que trata uma lesão no músculo posterior da coxa direita e sequer tinha viajado para Houston.

O treino transcorreu de maneira descontraída. Até Carlo Ancelotti se aventurou com a bola nos pés, trocando passes com membros da comissão técnica e fazendo embaixadinhas. O treinador, vale lembrar, foi meio-campista e representou a Itália em duas Copas do Mundo (1986 e 1990), além de conquistar dois títulos de Liga dos Campeões da Europa pelo Milan.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 30, 2026 Brazil's Neymar Jr. during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Treino da seleção na manhã desta segunda (30) reuniu jogadores que não atuaram o contra o Japão e também os  volantes Danilo Santos e Fabinho, que entraram em campos nos minutos finais do mata-mata - Reuters/Caen Couto/proibida reprodução

Os demais atletas fizeram um trabalho regenerativo. Oito deles - os laterais Danilo e Douglas Santos, o zagueiro Gabriel Magalhães e os atacantes Rayan, Vinícius Júnior, Endrick, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha - apareceram no campo já nos instantes finais do período liberado à imprensa, mas calçando tênis.

Entre os jogadores que permaneceram na parte interna do centro de treinamento, estiveram Casemiro e Lucas Paquetá. Ambos foram substituídos com dores musculares, dando lugar a Fabinho e Endrick, respectivamente. O volante, na saída do estádio em Houston, disse que o incômodo era uma câimbra no adutor e que "não era nada demais".

O caso do meia é o que mais preocupa, já que precisou de ajuda para sair de campo antes do intervalo do jogo contra o Japão. O jogador do Flamengo teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

A delegação saiu de Houston às 21h20 de segunda-feira (29) e chegou em Nova Jersey pouco depois da meia-noite desta terça. Pelo cronograma da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogadores serão liberados após o almoço e terão folga até o fim da tarde de quarta-feira (1º).

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Cláudia Soares Rodrigues
seleção brasileira treino Copa do Mundo 2026 Carlo Ancelotti Lucas Paquetá Oitavas de Final
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