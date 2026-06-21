Alemanha vence e tira invencibilidade do Brasil na Liga das Nações

Depois de emendar sete vitórias consecutivas para começar a competição, a seleção brasileira feminina de vôlei enfim conheceu sua primeira derrota na Liga das Nações neste domingo (21). As brasileiras foram derrotadas pela Alemanha por 3 sets a 2 em Ankara, na Turquia e perderam a liderança do torneio para os Estados Unidos, que têm a mesma campanha mas um saldo melhor de sets.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães demonstrou poder de reação, após perder os dois primeiros sets de maneira bastante acirrada (26 a 24 e 28 a 26), vencendo as duas parciais seguintes de forma confortável (25 a 15 e 25 a 19). No entanto, no momento decisivo, novamente as alemãs se saíram melhor em uma parcial apertada, vencendo o tie-break por 16 a 14. As principais pontuadoras do Brasil e do jogo - que teve duração de 2 horas e 28 minutos - foram as ponteiras Ana Cristina e Helena, ambas com 21 pontos.

A derrota pôs um ponto final na segunda semana de jogos pela VNL feminina. O Brasil volta às quadras a partir do dia 8 de julho, para a terceira e última semana, em Osaka, no Japão, onde enfrentará a seleção dona da casa, além de Polônia, Tailândia e Estados Unidos.



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