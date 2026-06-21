logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Alemanha vence e tira invencibilidade do Brasil na Liga das Nações

Duelo emocionante foi decidido apenas no tie-break em Ankara
Igor Santos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/06/2026 - 14:26
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 21/06/2026 – liga das nações de volei alemanha x brasil. Foto: VNL/Divulgação
© VNL/Divulgação

Depois de emendar sete vitórias consecutivas para começar a competição, a seleção brasileira feminina de vôlei enfim conheceu sua primeira derrota na Liga das Nações neste domingo (21). As brasileiras foram derrotadas pela Alemanha por 3 sets a 2 em Ankara, na Turquia e perderam a liderança do torneio para os Estados Unidos, que têm a mesma campanha mas um saldo melhor de sets.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães demonstrou poder de reação, após perder os dois primeiros sets de maneira bastante acirrada (26 a 24 e 28 a 26), vencendo as duas parciais seguintes de forma confortável (25 a 15 e 25 a 19). No entanto, no momento decisivo, novamente as alemãs se saíram melhor em uma parcial apertada, vencendo o tie-break por 16 a 14. As principais pontuadoras do Brasil e do jogo - que teve duração de 2 horas e 28 minutos - foram as ponteiras Ana Cristina e Helena, ambas com 21 pontos.

A derrota pôs um ponto final na segunda semana de jogos pela VNL feminina. O Brasil volta às quadras a partir do dia 8 de julho, para a terceira e última semana, em Osaka, no Japão, onde enfrentará a seleção dona da casa, além de Polônia, Tailândia e Estados Unidos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

Relacionadas
Brasília (DF), 21/06/2026 – João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle. Foto: ATP Halle/Divulgação
João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Curacao's Eloy Room celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
Curaçao conquista primeiro ponto nas Copas ao frear o Equador: 0 a 0
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Japan - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 21, 2026 Japan's Ayase Ueda celebrates after the match REUTERS/Daniel Becerril
Japão goleia a Tunísia e acirra briga pela liderança do grupo F: 4 a 0
Edição:
Érica Santana
Liga das Nações brasil Alemanha vôlei VNL feminina tie-break
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/06/2026 – Hugo Calderano cai na final e perde chance do tri no WTT da Eslovênia Foto: WTT/Divulgação
Esportes Hugo Calderano cai na final e perde chance do tri no WTT da Eslovênia
dom, 21/06/2026 - 18:17
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Press Conference - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 21, 2026 Brazil's Lucas Paqueta during the press conference IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Esportes Lucas Paquetá: "Ficamos muito felizes com a volta do Neymar"
dom, 21/06/2026 - 18:02
Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif welcomes Iran's Foreign Minister Abbas Araqchi, as U.S. Vice President JD Vance and U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner stand in the background, before the start of a quadrilateral meeting between the U.S., Iran, Pakistan, and Qatar at the Lake Lucerne Summit, aimed at advancing a deal to end the Middle East conflict, at Buergenstock Resort Lake Lucerne, near Stansstad, Switzerland, June 21, 2026, in this screenshot obtained from a video. US NETWORK POOL via REUTERS UNITED STATES OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN UNITED STATES
Internacional EUA e Irã negociam na Suíça em meio ao impasse com Israel no Líbano
dom, 21/06/2026 - 17:58
Military personnel stand in formation as they are deployed, while a woman walks past in front of them, after Bolivian President Rodrigo Paz declared a nationwide state of emergency following weeks of violence and blockades, in Cochabamba, Bolivia, June 20, 2026. REUTERS/Patricia Pinto TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Bolívia: caem bloqueios após estado de exceção e acordo com sindicato
dom, 21/06/2026 - 16:44
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 21, 2026 Spain's Mikel Oyarzabal celebrates scoring their third goal with Lamine Yamal REUTERS/Claudia Greco
Esportes Espanha desencanta e vence a 1ª na Copa goleando a Arábia Saudita
dom, 21/06/2026 - 16:11
Brasília (DF), 21/06/2026 – Rebeca Andrade volta com ouro no Pan de ginástica artística Foto: Melogym/CBG
Esportes Rebeca Andrade volta com ouro no Pan de ginástica artística
dom, 21/06/2026 - 15:47
Ver mais seta para baixo