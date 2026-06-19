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Esportes

Ancelotti admite mudanças contra Haiti e desconversa sobre Endrick

Treinador elogia atacante e diz que vai usá-lo "no momento correto"
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 18/06/2026 - 21:46
São Paulo
Treino da seleção brasileira nos Estados Unidos
© Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti admitiu, nesta quinta-feira (18), que deve fazer mudanças na seleção brasileira para o compromisso de sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

O treinador, porém, evitou confirmar quem pode sair ou entrar na equipe em relação ao time do empate por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado (13), em Nova Jersey.

"Alguma mudança vamos fazer. Pode ser de alguns jogadores mais frescos que outros. Temos que melhorar no equilíbrio e na qualidade do jogo. Acho que temos qualidade para fazermos um jogo com mais entretenimento. Temos jogadores de qualidade, fortes, potentes. O pensamento comum é que podemos e temos que fazer melhor", afirmou o italiano, em entrevista coletiva no palco da partida desta sexta.

"Na minha cabeça [o time] está definido. Vou comunicar a eles [jogadores] amanhã. Não tenho problema nenhum de passar a escalação, futebol não tem segredos, mas prefiro comunicar primeiro aos jogadores", completou o técnico brasileiro, ao ser indagado se poderia adiantar a formação.

Ao admitir que poderia mexer na equipe, Ancelotti não escapou de perguntas sobre Endrick.

A opção de não colocar o atacante na estreia contra Marrocos gerou críticas de torcedores e questionamentos sobre a intenção do italiano de realmente contar com o jovem, que completa 20 anos no próximo dia 21 de julho.

O treinador fez elogios ao jogador, mas desconversou sobre utilizá-lo diante do Haiti.

"Pessoalmente, [considero Endrick] um talento extraordinário e o Brasil vai aproveitar suas qualidades nesta e na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente. Não tem pressa. É muito maduro para a idade, o que é um aspecto importante. Tem a família perto dele. Isso é importante para um jovem", declarou o técnico.

"[Vou utilizá-lo] No momento correto. Tem que esperar um pouco, mas será importante", resumiu.

Com base nos treinos da semana no Columbia Park, em Nova Jersey, o Brasil deve ir a campo com: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique (Lucas Paquetá), Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago.

Sobre o Haiti, Ancelotti pregou respeito ao adversário, que ocupa a 85ª posição no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O Brasil iniciou a Copa em sexto. A diferença de 79 postos é a maior deste Mundial.

Os caribenhos vêm de derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia, sábado passado, em Boston.

"O jogo contra a Escócia foi muito equilibrado e o Haiti mostrou qualidade. Uma equipe bem organizada, com jogadores de ataque bons e fortes. Temos de respeitar como todos os rivais. A Copa do Mundo já nos mostrou que não há partidas com resultados claros. São sempre jogos competitivos", concluiu.

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Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo 2026 brasil haiti Ancelotti
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