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Esportes

Ancelotti destaca bola parada e garante Brasil competitivo na Copa

Treinador projeta retorno de Neymar aos gramados na próxima semana
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 12/06/2026 - 20:11
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Press Conference - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 12, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during the press conference REUTERS/Dylan Martinez
© DYLAN MARTINEZ

O técnico Carlo Ancelotti passou a semana sem dar pistas de quem vai a campo neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos). Não foi diferente nesta sexta-feira (12). O italiano, porém, admitiu que a bola parada será uma arma importante do Brasil para a estreia na Copa do Mundo.

"Há uma estatística de que 30% dos gols saem de bola parada. Este é um aspecto importante no futebol moderno. Temos bons cobradores de escanteios e bons cabeceadores. Podemos aproveitar", disse o treinador, em entrevista coletiva realizada no palco da partida de sábado, válida pelo Grupo C, que ainda tem Haiti e Escócia.

A última temporada europeia deixou evidente a importância do fundamento. O Arsenal fez 69 gols na campanha do título do Campeonato Inglês, sendo que 28 deles, ou seja, cerca de 40% do total, surgiram em lances de bola parada, principalmente em cobranças de escanteio: foram 18 gols dessa maneira.

O zagueiro Gabriel Magalhães, titular do Arsenal e do Brasil, anotou três gols e deu outras quatro assistências na temporada inglesa, sempre aproveitando escanteios ou faltas na área. Portanto, sete gols do Arsenal surgiram com participação direta dele. Além disso, alcançou uma média de 0,8 finalização por jogo – quase uma por partida – mesmo atuando no setor defensivo.

Sem confirmar a escalação titular de sábado, Ancelotti garantiu um Brasil competitivo para enfrentar o Marrocos. O técnico italiano afirmou que será necessário um "jogo completo" se quiser superar o time africano, semifinalista da última Copa do Mundo, no Catar.

"Marrocos é uma equipe muito bem organizada, de qualidade. Não podemos deixar nada passar defensivamente, ofensivamente ou em transição. Precisamos da bola parada forte, porque temos qualidade aí. Não há equipe pequena no futebol moderno", ponderou o comandante, que não prometeu título, mas assegurou que a seleção brasileira pode enfrentar qualquer adversário do Mundial.

"Estamos convencidos que podemos competir contra todos. Nosso sentimento atual é positivo. Estamos confiantes para a Copa do Mundo", afirmou.

Na coletiva, Ancelotti também foi questionado sobre Neymar. O atacante é o único dos 26 convocados por Ancelotti que não treinou com o grupo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O jogador segue tratando uma lesão grau dois na panturrilha direita.

"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que possa voltar ao grupo na semana que vem. Ele tem uma qualidade técnica indiscutível, experiência e o exemplo que apresenta ao grupo", resumiu o técnico. 

Ele espera contar com o camisa 10 no segundo jogo do Grupo C, diante do Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, na próxima sexta-feira (19), às 21h30.

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Edição:
Juliana Andrade
Copa do Mundo 2026 Carlo Ancelotti seleção brasileira
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