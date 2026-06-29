logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ancelotti explica estratégia e cogita Endrick titular nas oitavas

Treinador vê Brasil mais maduro e com capacidade para buscar reações
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 29/06/2026 - 18:08
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti looks on REUTERS/Phil Noble
© REUTERS/Phil Noble/Proibida reprodução

A opção de Carlo Ancelotti de não colocar Endrick em campo no empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, em Nova Jersey (Estados Unidos), repercutiu dentro e fora do Brasil, por vezes de forma irônica. Dezesseis dias se passaram e agora o técnico cogita escalar o atacante como titular no duelo pelas oitavas de final do Mundial, contra Noruega ou Costa do Marfim, neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília).

Com a lesão do meia Lucas Paquetá, que teve de ser substituído no intervalo do jogo desta segunda-feira (29), contra o Japão, em Houston (Estados Unidos), Endrick foi escolhido para ir a campo. Na ocasião, o Brasil perdia por 1 a 0. A seleção brasileira acabou vencendo por 2 a 1, de virada, com um segundo gol no final do segundo tempo.

"Sim, podemos começar dessa maneira [com Endrick no lugar de Lucas Paquetá]. Precisávamos de mais força na área e o Endrick poderia colocar essa força e presença. Ele fez um jogo muito bom porque esteve intenso e perigoso", afirmou Ancelotti, em entrevista coletiva após a partida em Houston.

A entrada do ex-atacante do Palmeiras foi reflexo, também, de uma mudança de postura ao longo do confronto. Se no primeiro tempo a estratégia, sem sucesso, era buscar infiltrações por dentro, o Brasil passou a pressionar a defesa japonesa com bolas alçadas na área. Foram 25 cruzamentos durante a partida. Um deles resultou no gol de empate, do volante Casemiro.

"Tivemos problemas no primeiro tempo para buscar oportunidades porque o Japão estava muito fechado. Buscamos soluções, com mais cruzamentos e presença de área. Acho que é uma evolução. Se no outro jogo não tivemos problemas para buscar espaço, desta vez foi diferente, mas conseguimos solucionar bem na segunda etapa", avaliou o treinador, citando o triunfo por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), em Miami (Estados Unidos), pela fase de grupos.

Desde 2002, quando venceu a Inglaterra por 2 a 1, em Shizuoka (Japão), pelas quartas de final, o Brasil não sabia o que era virar um jogo eliminatório de Copa. Coincidentemente, aquela foi a edição do último título mundial da seleção brasileira. Mais do que um bom presságio, o triunfo desta segunda sinaliza, para Ancelotti, o amadurecimento do time.

"Estava confiante [mesmo em desvantagem no placar] porque a equipe começou bem. Depois encontramos dificuldades para forçar o Japão, que é uma equipe respeitável, muito perigosa e com jogadores fortes nos duelos. Mas [o Brasil] não era uma equipe perdida como no primeiro tempo contra Marrocos", disse o técnico, minimizando erros como quando o lateral Danilo deu a bola nos pés do volante Kaishu Sano, no lance do gol japonês.

"O futebol tem erros. Temos que pensar adiante. Ninguém pensava que a equipe não iria empatar. Sofrimento é normal, sobretudo no futebol moderno. Como é normal o alívio", concluiu o italiano.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Gabriel Martinelli celebrates scoring their second goal REUTERS/Phil Noble
Brasil derrota o Japão e vai às oitavas de final na Copa do Mundo 2026
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Casemiro celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Annegret Hilse
Saiba quando o Brasil vai a campo pelas oitavas de final da Copa
Brasília (DF), 29/06/2026 – Simão Ribeiro da Silva 91 anos, acredita no hexacampeonato do Brasil na Copa do Mundo. Foto: Renato Ribeiro/Rádio Nacional
Torcedor da seleção há 20 Copas, Seu Simão, 91 anos, aposta no hexa
Edição:
Aline Leal
Carlo Ancelotti Copa do Mundo 2026 Copa do Mundo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Peru's conservative Keiko Fujimori addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Internacional Peru: Keiko Fujimori soma 50,135% dos votos com 100% de urnas apuradas
seg, 29/06/2026 - 18:45
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 Norway's Erling Haaland, Kristian Thorstvedt, Andreas Schjelderup and Alexander Sorloth applaud fans after the match REUTERS/Dylan Martinez
Esportes Conheça Noruega e Costa do Marfim, possíveis adversários do Brasil
seg, 29/06/2026 - 18:30
Porto Alegre (RS), 20/06/2024 - Locais alagados pela enchente no município de Eldorado do Sul. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Defesa Civil alerta para chances de inundações no norte do RS
seg, 29/06/2026 - 18:17
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti looks on REUTERS/Phil Noble
Esportes Ancelotti explica estratégia e cogita Endrick titular nas oitavas
seg, 29/06/2026 - 18:08
Pessoas passam por um banner com uma foto do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, em Teerã 28 de junho de 2026 Majid Asgaripour/WANA via REUTERS
Internacional Negociadores de paz de EUA e Irã seguem para Doha; reunião é incerta
seg, 29/06/2026 - 18:06
Manaus (AM), 29/06/2026 - O Ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, inaugurou as instalações do Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia (IPEAM). A unidade foi instalada na sede regional do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão vinculado ao Ministério da Defesa (MD), marcando o início das atividades do instituto. Foto: Min. Defesa/Divulgação
Educação Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia é inaugurado em Manaus
seg, 29/06/2026 - 17:43
Ver mais seta para baixo