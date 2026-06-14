logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ancelotti garante que empate na estreia da Copa não abala confiança

Técnico do Brasil crê que resultado não foi ruim e confia em melhora
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 13/06/2026 - 23:14
São Paulo
São Paulo (SP), 09/06/2025 - Técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, durante entrevista coletiva. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O técnico Carlo Ancelotti foi sucinto na entrevista coletiva que concedeu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, após o empate da seleção brasileira com Marrocos, por 1 a 1, na estreia da Copa do Mundo. Apesar da cara fechada e de respostas mais curtas que o usual, o italiano garantiu que a confiança do elenco segue inabalada.

"O primeiro tempo foi difícil. A equipe estava ansiosa, com muitas bolas perdidas. Fizemos um segundo tempo muito melhor. O resultado não é mau. A Copa não se ganha no primeiro jogo", comentou o treinador.

"A confiança é total. No futebol, nem tudo sai perfeitamente. A estreia, por muitas razões, pode não sair como se quer. O objetivo é classificarmos, passarmos da fase de grupos e melhorarmos com o tempo", acrescentou.

Durante a entrevista, Ancelotti foi questionado sobre as escolhas de Ibañez (que é zagueiro de ofício) para a lateral direita e Igor Thiago para o comando do ataque no time titular. Ele também teve de responder sobre a opção por manter o atacante Endrick no banco. O treinador optou por não entrar em detalhes.

"Não estou aqui para falar individualmente de jogadores. Falei que a escalação inicial não é a que termina o jogo. E quem entrou fez um bom jogo", avaliou o italiano.

O próximo compromisso do Brasil será na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C, que tem jogos nos Estados Unidos e ainda conta com a Escócia. Segundo Ancelotti, há possibilidade de a formação titular ser diferente da que encarou Marrocos.

"[A escalação] Pode mudar, dependendo das características do rival", resumiu.

O técnico aguarda, ao longo da semana, a presença de Neymar aos treinos. O atacante se recupera de uma lesão na panturrilha direita e ainda não foi a campo desde a convocação para a Copa.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Brazil's Marquinhos in action with Morocco's Achraf Hakimi REUTERS/John Sibley
Brasil sofre com Marrocos e estreia na Copa do Mundo com empate
Edição:
Marcelo Brandão
Copa do Mundo 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Morocco's Achraf Hakimi embraces Brazil's Vinicius Junior after the match REUTERS/Dylan Martinez
Esportes Vinícius Júnior admite atuação ruim do Brasil: "Precisamos melhorar"
sab, 13/06/2026 - 23:35
São Paulo (SP), 09/06/2025 - Técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, durante entrevista coletiva. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Ancelotti garante que empate na estreia da Copa não abala confiança
sab, 13/06/2026 - 23:14
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Brazil's Marquinhos in action with Morocco's Achraf Hakimi REUTERS/John Sibley
Esportes Brasil sofre com Marrocos e estreia na Copa do Mundo com empate
sab, 13/06/2026 - 21:48
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Qatar v Switzerland - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 13, 2026 Qatar's Boualem Khoukhi scores their first goal REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Suíça desperdiça chances e Catar arranca empate no fim pelo Grupo B
sab, 13/06/2026 - 18:31
Seleção brasileira masculina vai à semifinal do Mundial de goalball. Foto: Brenda Mendes/CBDV
Esportes Seleção brasileira masculina vai à semifinal do Mundial de goalball
sab, 13/06/2026 - 17:44
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 12, 2026 Folarin Balogun of the U.S. celebrates scoring their third goal REUTERS/Matthew Childs
Esportes Herói na estreia dos EUA na Copa, Balogun nasceu no país por acaso
sab, 13/06/2026 - 17:15
Ver mais seta para baixo