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Esportes

Ancelotti vê melhora do Brasil e espera ter Neymar contra a Escócia

Para o técnico, seleção cometeu menos erros e foi mais segura atrás
Lincoln Chaves - Repórter da eBC
Publicado em 20/06/2026 - 01:08
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
© Reuters/Kyle Ross/Proibida reprodução

O técnico Carlo Ancelotti considerou que a atuação do Brasil na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, atendeu às expectativas. O treinador avaliou que o futebol apresentado nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, foi melhor que no empate por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado (13), em Nova Jersey (Estados Unidos).

"Era o que eu esperava para esse jogo. Melhorar a qualidade. Menos erros, mais controle. Acho que, a nível defensivo, foi um bom jogo. Melhoramos e vamos melhorar [mais]. Temos de aproveitar a fase de grupos para chegarmos bem ao mata-mata", projetou Ancelotti, em entrevista coletiva após a partida.

Não quer dizer, porém, que o italiano esteja pensando na fase eliminatória do Mundial. Segundo o treinador, as atenções estão voltadas ao terceiro e último confronto do Grupo C, na próxima quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), contra a Escócia, em Miami.

"Não pensamos no mata-mata, mas jogar bem contra a Escócia. [Queremos] Se possível, chegar na primeira posição [do Grupo C], que pode ser importante, então temos que nos preparar bem para esse jogo. A Escócia tem suas características e pode nos criar problemas, como criou para Marrocos [ou europeus foram derrotados por 1 a 0, em Boston, também nesta sexta]. É ter calma, tranquilidade e seguirmos trabalhando para melhorar", afirmou.

Para o duelo contra os escoceses, Ancelotti espera ter Neymar à disposição. O atacante, em reta final de recuperação de uma lesão grau dois na panturrilha direita, sequer viajou para a Filadélfia e permaneceu em Nova Jersey dando sequência à preparação física para retornar aos gramados.

"Neymar vai treinar amanhã [sábado, dia 20], individual. Na segunda-feira [22], vai estar com a equipe e depois vai estar preparado para o jogo contra a Escócia", garantiu o treinador.

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Cláudia Soares Rodrigues
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