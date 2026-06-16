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Aposta de Ancelotti, Douglas Santos explica apoio tático a Vini Jr.

Lateral e atacante foram os destaques brasileiros na estreia da Copa
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/06/2026 - 12:10
São Paulo
16/06/2026 - O jogador da seleção brasileira de futebol, Douglas Santos, durante entrevista coletiva. Rafael Ribeiro/CBF
© Rafael Ribeiro/CBF

O lateral-esquerdo Douglas Santos estreou pela Seleção Brasileira em 2016 e, depois, ficou quase uma década sem novas oportunidades. Com a vinda de Carlo Ancelotti, o paraibano de 32 anos voltou a ser lembrado para vestir a Amarelinha.

>> Veja os jogos de terça na Copa do Mundo; Argentina e França estreiam

Douglas esteve em seis dos 12 jogos sob comando do italiano que antecederam a Copa do Mundo, sendo o mais utilizado na posição. O lateral concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (16), no The Ridge, hotel de Nova Jersey (Estados Unidos) em que a delegação do Brasil está hospedada para o Mundial.

"O mister [Ancelotti] fala bastante comigo, que tenho crescido muito defensivamente, que me acompanha no Zenit [da Rússia], junto do estafe dele, e tem pedido que eu desfrute. Ele sabe das minhas características e, graças a Deus, vem dando certo. Venho focando ao máximo para entregar o melhor, defendendo bem e sendo uma surpresa no ataque", disse.

Douglas Santos foi titular na estreia diante do Marrocos, no último sábado (13), em Nova Jersey, que terminou em 1 a 1. Ao lado do atacante Vinícius Júnior, ele foi um dos destaques do Brasil no duelo, tanto no apoio ofensivo, com avanços para gerar situações de gol, como na defesa, deixando o camisa 7 livre no lado esquerdo para atacar.

"O Vini é um cara que tem sido nosso desafogo, sabendo também que, por ali, podem aparecer [os atacantes] Raphinha, Igor Thiago, Matheus Cunha, o [volante] Bruno Guimarães, que chega muito na frente. A gente conversa muito no lado esquerdo para ele [Vinícius Júnior] ter liberdade para jogar o futebol que ele sabe. Contra Marrocos, ficou nítido", explicou Douglas Santos.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Brazil's Douglas Santos prepares to take a free kick REUTERS/John Sibley
Douglas Santos em campo com a camisa da Seleção Brasileira - REUTERS/John Sibley/ Proibido reprodução

"Não vai existir jogo fácil"

Com um ponto no Grupo C, assim como o Marrocos, o Brasil volta a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia. O jogo é o de maior discrepância de posições no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa) desta Copa. A seleção canarinho ocupa o sexto lugar, e a caribenha é a 83ª. Ainda zerados, os haitianos foram superados na estreia pela Escócia, em Boston, por 1 a 0.

"A gente está falando de uma Copa do Mundo. Não vai existir jogo fácil. Estão acontecendo muitos jogos equilibrados, empates [entre seleções com níveis diferentes]. Temos que estar preparados emocionalmente e fisicamente para entregar o melhor, sabendo que será muito difícil", finalizou o lateral.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Copa do Mundo 2026 Seleção Brasileira Douglas Santos Futebol Carlo Ancelotti
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