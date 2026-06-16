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Esportes

Árbitro de Brasil x Haiti apitou clássico que opôs Vini e Raphinha

Alejandro Hernández tem média superior a cinco amarelos por partida
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/06/2026 - 13:15
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Brazil's Vinicius Junior celebrates scoring their first goal with Bruno Guimaraes IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
© Reuters/Vincent Carchietta/proibida reprodução

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta terça-feira (16) a equipe de arbitragem responsável pelo segundo compromisso do Brasil pelo Grupo C da Copa do Mundo, que é disputada em Estados Unidos, México e Canadá. Na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), a seleção canarinho encara o Haiti na Filadélfia, após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia, sábado passado (13), em Nova Jersey.

O árbitro será o espanhol Alejandro Hernández, de 43 anos. Em 11 de maio deste ano, ele esteve no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona, e apitou a vitória da equipe da casa sobre o Real Madrid, por 2 a 0, que garantiu o título da última temporada para aos catalães. Os atacantes Vinícius Júnior, pelo time madrilenho, e Raphinha, do Barça, atuaram no clássico.

Antes de a bola rolar, o canal oficial do Real Madrid chegou a acusar Hernández de beneficiar o Barcelona, trazendo uma entrevista do árbitro em 1994, quando ele tinha apenas 11 anos, admitindo ser torcedor do rival e fã dos então atacantes Romário e o dinamarquês Michael Laudrup. O clube da capital ainda apresentou, em vídeo, decisões supostamente controversas em jogos pelo Campeonato Espanhol.

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Hernandez é rígido, tem mais de 400 jogos na carreira e média superior a cinco cartões amarelos por partida. O duelo mais recente em que trabalhou foi o empate por 1 a 1 entre Girona e Elche, pela última final do Campeonato Espanhol, em 23 de maio. Oito jogadores foram amarelados pelo árbitro, sendo quatro de cada time.

Os auxiliares de Hernandez na partida entre Brasil e Haiti também são espanhóis: José Enrique Naranjo e Diego Sanchez. Já o quarto árbitro e seu assistente são os suíços Sandro Schärer e Stephane de Almeida. Schärer já ocupou o posto no empate da seleção brasileira com Marrocos.

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Edição:
Érica Santana
Copa do Mundo 2026 futebol brasil haiti Grupo C
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