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Avaí é campeão da Copa Sul-Sudeste nos pênaltis

Em final eletrizante, Leão supera Chapecoense
Agência Brasil
Publicado em 07/06/2026 - 15:45
São Paulo
Avaí conquista título inédito da Copa Sul-Sudeste diante da Chapecoense. Foto: AFC/Divulgação
© AFC/Divulgação

O Avaí é campeão da Copa Sul-Sudeste 2026. A conquista do time de Florianópolis foi confirmada na manhã deste domingo (7) depois do Leão fazer 5 a 4 nos pênaltis, após a Chapecoense devolver o 3 a 0 do jogo de ida no tempo normal na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Os gols da Chapecoense foram marcados por João Paulo (em duas oportunidades) e Bruno Pacheco. 

Nas penalidades, Rubens acertou a trave para a Chapecoense e todos os jogadores avaianos acertaram. Wenderson foi o responsável pela quinta cobrança e pelo gol do título.

Essa foi a primeira edição da Copa Sul-Sudeste. Novo torneio criado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para oferecer maior calendário para clubes de médio porte. Foram 12 participantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Todas as equipes classificadas para competições continentais não participaram da Copa Sul-Sudeste.

 

Edição:
Valéria Aguiar
Copa Sul-Sudeste 2026 Avaí Futebol Clube chapecoense
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