logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Batalhas na Copa: Nacional apresenta duelos dentro e fora de campo

Programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 13h às 13h30
EBC
Publicado em 17/06/2026 - 19:42
Brasília
FILE PHOTO: A blow up soccer ball of the Trionda, the official match ball of the FIFA World Cup 2026, stands during a press conference announcing an official fan zone for the area in New York City, U.S., April 27, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
© SHANNON STAPLETON

Em clima de Copa do Mundo, a Rádio Nacional apresenta a atração especial Batalhas na Copa, de segunda a sexta-feira, das 13h às 13h30 (horário de Brasília), dentro da programação do Nacional na Copa. No programa, os ouvintes são convidados a torcer em um formato dinâmico de duelo entre as seleções que se enfrentam na rodada do dia do campeonato mundial.

O programa, produzido e apresentado por Nathália Mendes, coloca frente à frente aspectos marcantes do futebol de cada país e promove um rico confronto de cultura, história, gastronomia, geografia, tradições, músicas e muito mais.

A programação também vai ao ar das 11h às 11h30 (horário de Tabatinga) pela Rádio Nacional do Alto Solimões.

Confira a programação dos próximos episódios: 

Quinta-feira (18)

  • Tchéquia x África do Sul
  • Suíça x Bósnia
  • México x Coreia do Sul

Sexta-feira (19)

  • Estados Unidos x Austrália
  • Escócia x Marrocos
  • Brasil x Haiti

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30. 

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, exibido às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Serviço

Batalhas na Copa - Das 13h às 13h30 (horário de Brasília) na Rádio Nacional da Amazônia (Ondas Curtas) e na Rádio Nacional AM de Brasília e das 11h às 11h30 (horário de Tabatinga) na Rádio Nacional do Alto Solimões

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais 

Site: https://radionacional.ebc.com.br/
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr 
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv 
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr 
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr 
Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional 

- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201 
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536 
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568 
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966 

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional 

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz 
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz 
São Paulo: FM 87,1 MHz 
Recife: FM 87,1 MHz 
São Luís: FM 93,7 MHz 
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC 
Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Relacionadas
EBC lança novos sites das rádios Nacional e MEC nesta quarta-feira (17)
EBC lança novos sites das rádios Nacional e MEC nesta quarta-feira
Rio de Janeiro (RJ), 13/05/2026 – Rádio Nacional - Projetos 90 anos -
Rádio Nacional estreia documentário de 90 episódios sobre os 90 anos
Rádio Nacional Batalhas na Copa EBC Copa do Mundo 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 02/12/2025 -Comissão Especial que analisa a proposta de emenda à Constituição da segurança pública (PEC 018/2025), a chamada PEC da Segurança Pública, realiza audiência, às 10h, para debater o tema Competências federativas na segurança públicas sob a ótica estadual. Participam os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política SP: TCE aprova com ressalvas as contas do governo de Tarcísio de 2025
qua, 17/06/2026 - 20:17
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 17, 2026 England's Harry Kane celebrates scoring their second goal REUTERS/Hannah Mckay
Esportes Harry Kane sobra em campo e Inglaterra bate Croácia por 4 a 2 na Copa
qua, 17/06/2026 - 20:06
São Paulo (SP), 20-04-2023 - Caminhada pela paz, organizada pela Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Perimetral, em Paraisópolis. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Política Congresso inclui política e direitos da cidadania no currículo escolar
qua, 17/06/2026 - 19:51
FILE PHOTO: A blow up soccer ball of the Trionda, the official match ball of the FIFA World Cup 2026, stands during a press conference announcing an official fan zone for the area in New York City, U.S., April 27, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Esportes Batalhas na Copa: Nacional apresenta duelos dentro e fora de campo
qua, 17/06/2026 - 19:42
Rio de Janeiro (RJ), 17/06/2026 - PF restitui documentos históricos ao Arquivo Nacional. Entre os bens restituídos, estão dois documentos datados de 1876, um deles assinado por Duque de Caxias, e outro assinado por José Thomaz Nabuco Filho, pai do abolicionista Joaquim Nabuco, datado de 1865. Foto: PF/Divulgação
Geral PF restitui documentos imperiais brasileiros ao Arquivo Nacional
qua, 17/06/2026 - 19:30
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia Copom reduz taxa Selic para 14,25% ao ano
qua, 17/06/2026 - 19:20
Ver mais seta para baixo