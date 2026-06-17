Batalhas na Copa: Nacional apresenta duelos dentro e fora de campo

Programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 13h às 13h30

Em clima de Copa do Mundo, a Rádio Nacional apresenta a atração especial Batalhas na Copa, de segunda a sexta-feira, das 13h às 13h30 (horário de Brasília), dentro da programação do Nacional na Copa. No programa, os ouvintes são convidados a torcer em um formato dinâmico de duelo entre as seleções que se enfrentam na rodada do dia do campeonato mundial.

O programa, produzido e apresentado por Nathália Mendes, coloca frente à frente aspectos marcantes do futebol de cada país e promove um rico confronto de cultura, história, gastronomia, geografia, tradições, músicas e muito mais.

A programação também vai ao ar das 11h às 11h30 (horário de Tabatinga) pela Rádio Nacional do Alto Solimões.

Confira a programação dos próximos episódios:

Quinta-feira (18)

Tchéquia x África do Sul

Suíça x Bósnia

México x Coreia do Sul

Sexta-feira (19)

Estados Unidos x Austrália

Escócia x Marrocos

Brasil x Haiti

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, exibido às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Serviço

Batalhas na Copa - Das 13h às 13h30 (horário de Brasília) na Rádio Nacional da Amazônia (Ondas Curtas) e na Rádio Nacional AM de Brasília e das 11h às 11h30 (horário de Tabatinga) na Rádio Nacional do Alto Solimões

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