Bélgica e Egito ficam em 1 a 1 na abertura do grupo G da Copa do Mundo

Ashour marcou para o time africano e Hany igualou com gol contra

Com um gol em cada tempo, Bélgica e Egito empataram em 1 a 1 no duelo que abriu o grupo G da Copa do Mundo de 2026, na tarde desta segunda-feira (15), em Seattle (Estados Unidos). Os egípcios saíram na frente no primeiro tempo com Ashour e sofreram o empate em um gol contra de Mohamed Hany na segunda etapa. Cada uma das seleções soma um ponto e aguarda o resultado do outro duelo da chave, entre Irã e Nova Zelândia, também nesta segunda (15), a partir das 22h 22h (horário de Brasília), em Los Angeles (EUA)..

O lance da primeira etapa foi exatamente o gol do Egito. Aos 20 minutos, o craque da seleção Mohammed Salah tocou para Ashour fuzilar de fora da área, não dando chances de defesa para o goleiro Courtois, da Bélgica.

No segundo tempo, a partida ficou mais aberta, com a Bélgica intensificando a busca pelo gol de empate e o Egito procurando os espaços deixados pelo adversário.

De Bruyne acertou a trave direita do Egito em uma cobrança de falta bem próxima à entrada da área. Pouco depois, após cruzamento pela esquerda, Salah cabeceou para defesa de Courtois e no rebote Ashour finalizou forte, cruzado, procurando um desvio que nunca aconteceu.

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O gol de empate belga chegou enfim aos 21 minutos. Após jogada pela direita e cruzamento rasteiro, o zagueiro Hany dividiu com o atacante Lukaku (que havia acabado de entrar) e acabou marcando contra.

Dali até o fim, ambas as equipes seguiram atacando e levando perigo aos goleiros Courtois e Shobeir. No entanto, o placar não se alterou mais.

Na próxima rodada, a Bélgica encara o Irã, em Los Angeles, no domingo (21). No mesmo dia, em Vancouver (Canadá), o Egito enfrenta a Nova Zelândia.