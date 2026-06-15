logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Bélgica e Egito ficam em 1 a 1 na abertura do grupo G da Copa do Mundo

Ashour marcou para o time africano e Hany igualou com gol contra
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 15/06/2026 - 18:43
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Egypt - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - June 15, 2026 Belgium's Jeremy Doku in action with Egypt's Mohanad Lashin REUTERS/Lee Smith
© Reuters/Lee Smith/proibida reprodução

Com um gol em cada tempo, Bélgica e Egito empataram em 1 a 1 no duelo que abriu o grupo G da Copa do Mundo de 2026, na tarde desta segunda-feira (15), em Seattle (Estados Unidos). Os egípcios saíram na frente no primeiro tempo com Ashour e sofreram o empate em um gol contra de Mohamed Hany na segunda etapa. Cada uma das seleções soma um ponto e aguarda o resultado do outro duelo da chave, entre Irã e Nova Zelândia, também nesta segunda (15), a partir das 22h 22h (horário de Brasília), em Los Angeles (EUA)..

O lance da primeira etapa foi exatamente o gol do Egito. Aos 20 minutos, o craque da seleção Mohammed Salah tocou para Ashour fuzilar de fora da área, não dando chances de defesa para o goleiro Courtois, da Bélgica.

No segundo tempo, a partida ficou mais aberta, com a Bélgica intensificando a busca pelo gol de empate e o Egito procurando os espaços deixados pelo adversário.

De Bruyne acertou a trave direita do Egito em uma cobrança de falta bem próxima à entrada da área. Pouco depois, após cruzamento pela esquerda, Salah cabeceou para defesa de Courtois e no rebote Ashour finalizou forte, cruzado, procurando um desvio que nunca aconteceu.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O gol de empate belga chegou enfim aos 21 minutos. Após jogada pela direita e cruzamento rasteiro, o zagueiro Hany dividiu com o atacante Lukaku (que havia acabado de entrar) e acabou marcando contra.

Dali até o fim, ambas as equipes seguiram atacando e levando perigo aos goleiros Courtois e Shobeir. No entanto, o placar não se alterou mais.

Na próxima rodada, a Bélgica encara o Irã, em Los Angeles, no domingo (21). No mesmo dia, em Vancouver (Canadá), o Egito enfrenta a Nova Zelândia.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 15, 2026 Cape Verde's Pico Lopes, Ryan Mendes and Joao Paulo celebrate as Spain's Lamine Yamal looks dejected after the match REUTERS/Bernadett Szabo
Cabo Verde segura Espanha e estreia em Copas com empate histórico
Técnico da seleção de Gana, Carlos Queiroz, durante entrevista coletiva em Accra 23 de abril de 2026 REUTERS/Francis Kokoroko
Técnico de Gana entra para a história ao participar de quinto Mundial
Vista geral de telão durante intervalo para hidratação no Estádio de Nova York/Nova Jersey, East Rutherford, Nova Jersey, EUA 13 de junho de 2026 REUTERS/Jeenah Moon
Pausas para hidratação dividem jogadores e treinadores na Copa
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Egito Copa do Mundo 2026 Bélgica Grupo G Lukaku Ashour
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Neymar em sessão de fisioterapia em 06/06/2026 - seleção brasileira - Copa do Mundo 2026
Esportes Neymar faz novo exame e segue sem treinar na seleção brasileira
seg, 15/06/2026 - 19:20
Brasília (DF), 09/03/2026 - Fotografia do banqueiro Daniel Vorcaro. Foto: Secretaria da Administração Penitenciária-SP
Justiça PGR rejeita nova proposta de delação de Vorcaro
seg, 15/06/2026 - 19:12
Idoso
Direitos Humanos Junho Violeta alerta população sobre violência contra a pessoa idosa
seg, 15/06/2026 - 18:59
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Egypt - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - June 15, 2026 Belgium's Jeremy Doku in action with Egypt's Mohanad Lashin REUTERS/Lee Smith
Esportes Bélgica e Egito ficam em 1 a 1 na abertura do grupo G da Copa do Mundo
seg, 15/06/2026 - 18:43
Rio de Janeiro (RJ), 15/06/2026 –Réplica de dinossauro para o Museu Nacional. Foto: Museu Nacional/Divulgação
Cultura Museu Nacional ganha réplica de dinossauro brasileiro com 15 metros
seg, 15/06/2026 - 18:21
Brasília (DF), 15/06/2026 – Israel bombardeia Líbano após anúncio de acordo entre Irã e EUA. Frame Reuters/Proibida reprodução
Internacional Israel bombardeia Líbano após anúncio de acordo entre Irã e EUA
seg, 15/06/2026 - 18:14
Ver mais seta para baixo