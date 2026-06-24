Bósnia põe fim a sonho do Catar na Copa e fica perto da classificação

A Bósnia manteve vivo o seu sonho de chegar ao mata-mata da Copa do Mundo e encerrou o do Catar ao vencer por 3 a 1 pelo Grupo B, em uma partida repleta de incidentes, tensão e momentos de brilhantismo nesta quarta-feira (24) que deu aos bósnios uma classificação quase certa aos 16 avos de final como uma das oito melhores terceiras colocadas do torneio.

Em uma tarde histórica para o capitão Edin Dzeko, que disputou sua 150ª partida pela Bósnia, sua equipe encontrou o gol que merecia após exercer uma pressão incessante no primeiro tempo, quando Kerim Alajbegovic protagonizou o tipo de jogada que consegue iluminar uma Copa do Mundo.

Ao receber a bola na entrada da área aos 29 minutos, ele ziguezagueou entre uma multidão de defensores antes de mandar um chute indefensável de pé direito no canto superior.

Victory for Bosnia and Herzegovina! 🇧🇦#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

A Bósnia dobrou a vantagem logo em seguida, de maneira bem menos elegante. Sead Kolasinac cruzou para Dzeko na segunda trave e, de forma condizente com sua partida histórica, o experiente atacante teve um papel decisivo ao mandar a bola de primeira para a boca do gol, onde ela ricocheteou em um jogador do Catar e cruzou a linha.

O Catar, que passou quase todo o primeiro tempo na defensiva, de repente ganhou vida minutos antes do intervalo, quando Hassan Al Haydos completou à queima-roupa, mas os bósnios sempre pareceram mais próximos de marcar novamente em uma tarde ensolarada e fizeram o terceiro gol a 10 minutos do fim, com Ermin Mahmic.

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