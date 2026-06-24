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Esportes

Bósnia põe fim a sonho do Catar na Copa e fica perto da classificação

País dos Balcãs aplica 3 a 1 na equipe do Oriente Médio
Ossian Shine*
Publicado em 24/06/2026 - 20:44
Seattle (Estados Unidos)
Edin Dzeko, da Bósnia, comemora o segundo gol da sua equipe 24 de junho de 2026 REUTERS/Carlos Barria
© Carlos Barria
Reuters

A Bósnia manteve vivo o seu sonho de chegar ao mata-mata da Copa do Mundo e encerrou o do Catar ao vencer por 3 a 1 pelo Grupo B, em uma partida repleta de incidentes, tensão e momentos de brilhantismo nesta quarta-feira (24) que deu aos bósnios uma classificação quase certa aos 16 avos de final como uma das oito melhores terceiras colocadas do torneio.

Em uma tarde histórica para o capitão Edin Dzeko, que disputou sua 150ª partida pela Bósnia, sua equipe encontrou o gol que merecia após exercer uma pressão incessante no primeiro tempo, quando Kerim Alajbegovic protagonizou o tipo de jogada que consegue iluminar uma Copa do Mundo.

Ao receber a bola na entrada da área aos 29 minutos, ele ziguezagueou entre uma multidão de defensores antes de mandar um chute indefensável de pé direito no canto superior.

A Bósnia dobrou a vantagem logo em seguida, de maneira bem menos elegante. Sead Kolasinac cruzou para Dzeko na segunda trave e, de forma condizente com sua partida histórica, o experiente atacante teve um papel decisivo ao mandar a bola de primeira para a boca do gol, onde ela ricocheteou em um jogador do Catar e cruzou a linha.

O Catar, que passou quase todo o primeiro tempo na defensiva, de repente ganhou vida minutos antes do intervalo, quando Hassan Al Haydos completou à queima-roupa, mas os bósnios sempre pareceram mais próximos de marcar novamente em uma tarde ensolarada e fizeram o terceiro gol a 10 minutos do fim, com Ermin Mahmic.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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