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Esportes

Brasil domina França e segue sem perder na Liga das Nações feminina

Seleção encara a Bélgica às 10h desta quinta-feira (18) na Turquia
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 17/06/2026 - 16:56
Rio de Janeiro
Brasil vence França na segunda semana da Liga das Nações Feminina de vôlei, em 17/06/2026
© Divulgação/World Volleyball

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a França por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/19 e 25/15) na partida que abriu a segunda semana da Volleyball Nations League (Liga das Nações de Vôlei) nesta quarta-feira (17), em Ankara (Turquia). A equipe comandada por José Roberto Guimarães - que teve Paulo Coco à beira da quadra -  manteve os 100% de aproveitamento na competição, e lidera a classificação geral com cinco vitórias em cinco jogos. O torneio tem transmissão ao vivo online no streaming da Federação Internacional de Voleibol (World Volleyball).

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A ponteira Ana Cristina, com 13 pontos, foi a maior pontuadora do Brasil no confronto, que teve 1h26 de duração. O desempenho da seleção foi especialmente eficiente no saque, com oito aces contra apenas dois das francesas.

Nesta quarta, José Roberto Guimarães cumpriu suspensão de uma partida por ter se envolvido em uma confusão com a comissão técnica da Bulgária, em jogo disputado na semana passada. Ele volta ao banco de reservas do Brasil nesta quinta-feira, quando a seleção enfrenta a Bélgica, a partir das 10h, no horário de Brasília. 

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Brasileira vôlei Liga das Nações Feminina Ankara José Roberto Guimarães França Liderança
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