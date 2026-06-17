Brasil domina França e segue sem perder na Liga das Nações feminina
A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a França por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/19 e 25/15) na partida que abriu a segunda semana da Volleyball Nations League (Liga das Nações de Vôlei) nesta quarta-feira (17), em Ankara (Turquia). A equipe comandada por José Roberto Guimarães - que teve Paulo Coco à beira da quadra - manteve os 100% de aproveitamento na competição, e lidera a classificação geral com cinco vitórias em cinco jogos. O torneio tem transmissão ao vivo online no streaming da Federação Internacional de Voleibol (World Volleyball).
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A ponteira Ana Cristina, com 13 pontos, foi a maior pontuadora do Brasil no confronto, que teve 1h26 de duração. O desempenho da seleção foi especialmente eficiente no saque, com oito aces contra apenas dois das francesas.
#VNL2026: 🇧🇷 PERFECT START IN ANKARA! 🔥— Volleyball World (@volleyballworld) June 17, 2026
Brazil defeat 🇫🇷 France in straight sets to extend their unbeaten run. 👏
🎥 Highlights coming soon.
📺 Relive on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId
🏐 #BePartOfTheGame #Volleyball #Volei pic.twitter.com/yoa36sRYdB
Nesta quarta, José Roberto Guimarães cumpriu suspensão de uma partida por ter se envolvido em uma confusão com a comissão técnica da Bulgária, em jogo disputado na semana passada. Ele volta ao banco de reservas do Brasil nesta quinta-feira, quando a seleção enfrenta a Bélgica, a partir das 10h, no horário de Brasília.