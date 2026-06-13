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Esportes

Brasil enfrenta Marrocos em primeira partida pelo grupo C da Copa

Também jogam Haiti e Escócia, Catar e Suíça, Austrália e Turquia
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/06/2026 - 08:02
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 12, 2026 Brazil's Vinicius Junior and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
© Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

Quatro jogos estão agendados para este sábado (13) pela Copa do Mundo de 2026.

O destaque é o confronto entre Brasil e Marrocos, às 19h em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

Completando a mesma chave, Haiti e Escócia se enfrentarão às 22h, em Boston.

Mais cedo, às 16h, Catar e Suíça fecham a primeira rodada do Grupo B, iniciada com a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, que empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (12). 

A última partida será entre Austrália e Turquia, na madrugada de domingo (14), à 1h. A partida é válida pelo Grupo D, que tem também Estados Unidos e Paraguai, equipes que também já se enfrentaram ontem.

Brasil x Marrocos

A seleção brasileira entra em campo sendo comandada pela primeira vez em uma Copa do Mundo por um técnico estrangeiro: o italiano Carlo Ancelotti.

Caso se confirmem as expectativas de escalar, para as laterais, Danilo e Alex Sandro, o Brasil tenderá a adotar um estilo de jogo que lembra o da escola italiana, com estes jogadores priorizando o papel defensivo.

Dessa forma, Ancelotti terá condições de dar liberdade ao meio de campo para fazer ligações rápidas, explorando a velocidade dos atacantes Raphinha e Vinícius Júnior.

Marrocos tem uma equipe bastante organizada e de grande disciplina tática. A equipe consagrou-se campeã da Copa Africana de Nações em 2025: o mais importante título do continente. No mesmo ano foi campeão mundial pela equipe sub-20.

Foi também semifinalista na Copa de 2022, torneio em que terminou ocupando o 4º lugar – algo inédito para uma seleção africana; e medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

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Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 Seleção Brasileira Grupo C
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