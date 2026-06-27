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Esportes

Brasil faz penúltimo treino e viaja para o Texas onde enfrenta Japão

Primeiro duelo da 2ª fase (mata-mata) ocorrerá às 14h de segunda-feira
Agência Brasil
Publicado em 27/06/2026 - 18:47
Rio de Janeiro
seleção brasileira faz penúltimo treino antes de duelo contra Japão em 27/6/2026
© Rafael Ribeiro/CBF/Drieitos Reservados

A seleção brasileira já está a caminho do estado do Texas (Estados Unidos) onde disputará na próxima segunda-feira (29) o primeiro duelo mata-mata (16 avos de final) da Copa do Mundo. A delegação – com exceção do atacante Raphinha - embarcou às 15h45 (horário de Brasília) para Houston, onde deve chegar por volta das 20h45.

Na manhã deste sábado (28), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da Amarelinha com o elenco completo no Centro de Treinamento (CT) Columbia Park, em Nova Jersey. No treino da última sexta (26), Ancelotti poupou alguns titulares que entraram em campo na vitória por 3 a 0 contra a Colômbia na quarta (24). Ao invés de treinar em campo, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha fizeram exercícios regenerativos.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
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