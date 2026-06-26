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Esportes

Brasil pega Itália atrás de reabilitação na Liga das Nações de vôlei

Após sequência invicta em Brasília, seleção vem de revés para Ucrânia
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 26/06/2026 - 07:28
São Paulo
Brasília (DF), 26/06/2026 – Brasil pega Itália atrás de reabilitação na Liga das Nações de vôlei Foto: FIVB/Divulgação
© FIVB/Divulgação

A seleção masculina de vôlei busca a reabilitação na Liga das Nações nesta sexta-feira (26). Às 15h (horário de Brasília), os brasileiros encaram a Itália em Liubliana (Eslovênia), no segundo compromisso da semana número dois da competição.

Na última quarta-feira (24), também na capital eslovena, o Brasil sofreu a primeira derrota no torneio, que reúne as 18 principais seleções do mundo. A equipe dirigida por Bernardinho foi superada pela Ucrânia por 3 sets a 1, com parciais de 27/29, 22/25, 25/22 e 21/25.

O time brasileiro dependeu muito do oposto Darlan, que fez 26 pontos. Apenas mais dois jogadores - o ponteiro Adriano e o central Flávio - fizeram pelo menos dez pontos na equipe verde e amarela. Do lado ucraniano, foram quatro atletas atingindo a segunda dezena na pontuação, além de a eficiência ofensiva ter sido mais bem distribuída, com 19 pontos de Oleh Plotnytskyi, 15 do também ponteiro Illia Kovalov e 17 do oposto Vasyl Tupchii.

Regulamento

Na primeira fase da Liga das Nações, as equipes disputam 12 jogos ao longo de três semanas, cada uma com quatro partidas e em países diferentes. O Brasil sediou, em Brasília, os quatro primeiros confrontos que disputou, ganhando todos. Após a sequência atual em Liubliana, a terceira e última série que a seleção brasileira terá pela frente será em Chicago (Estados Unidos), entre 15 e 19 de julho.

Os oito primeiros se classificam à fase final e eliminatória, que será disputada em Ningbo (China), de 29 de julho a 2 de agosto. A vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1 garante três pontos. O triunfo por 3 a 2 dá dois pontos para a equipe ganhadora e um ao time que perdeu.

Classificação

O Brasil está na quinta posição, com quatro vitórias, uma derrota e 11 pontos. A Itália, próxima adversária brasileira, está em sétimo, com 10 pontos. São três triunfos e três revezes. O último nesta quinta-feira (25), também para a Ucrânia, por 3 sets a 0 (25/23, 25/19 e 25/16).

A liderança é dos Estados Unidos, que soma 15 pontos, com cinco vitórias e uma derrota. O Japão, porém, tem a melhor campanha proporcional, levando a melhor nas cinco partidas em que esteve em quadra. O time asiático acumula 14 pontos.

Campeão em 2021, o Brasil tenta se igualar à França, Rússia e Polônia, ganhadora no ano passado, como um dos maiores vencedores da Liga das Nações. Em 2025, a seleção de Bernardinho conquistou a medalha de bronze.

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Liga das Nações vôlei masculino brasil Itália
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