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Cabo Verde segura Espanha e estreia em Copas com empate histórico

Com solidez defensiva, os Tubararões Azuis somam 1º ponto no Grupo H
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 15/06/2026 - 16:26
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 15, 2026 Cape Verde's Pico Lopes, Ryan Mendes and Joao Paulo celebrate as Spain's Lamine Yamal looks dejected after the match REUTERS/Bernadett Szabo
© REUTERS/Bernadett Szabo/Proibida reprodução

O primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo de 2026 foi um capítulo da história. A estreia de Cabo Verde em uma Copa foi segurando o empate diante da Espanha, campeã da Euro 202. Na tarde desta segunda-feira (15),  em Atlanta (Estados Unidos), os Tubarões Azuis - apelido da seleção caboverdiana -  tiveram uma grande atuação do sistema defensivo, especialmente do goleiro Josimar Dias, mais conhecido como Vozinha, de 40 anos. Logo em sua primeira partida, a seleção africana soma seu primeiro ponto. Ainda nesta segunda (15), Arábia Saudita e Uruguai fazem o outro duelo do grupo H, às 19h (horário de Brasília), em Miami (EUA).

A história da partida foi uma Espanha ocupando o campo adversário, mas com dificuldades para criar perigo real: os espanhóis tiveram 62% de posse de bola e finalizaram 27 vezes (Cabo Verde finalizou seis vezes), mas foram poucas oportunidades claras.

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Praticamente todas elas aconteceram na reta final do primeiro tempo. O goleiro Vozinha fez grande defesa em cabeçada de Oyarzábal após chute de Ferrán Torres no travessão. Pouco depois, Torres chutou forte, dentro da área, no contrapé de Vozinha, que encaixou a bola de forma segura. Por último, o goleiro de Cabo Verde desviou para fora uma cabeçada perigosa de Laporte.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 15, 2026 Cape Verde's Vozinha in action with Spain's Gavi, Cape Verde's Kevin Pina, Spain's Mikel Oyarzabal and Cape Verde's Diney Borges IMAGN IMAGES via Reuters/Jordan Godfree
Aos 40 anos, o goleiro Vozinha fechou o gol da seleção de Cabo Verde no empate em 0 a 0 com a Espanha, na estreia pelo Grupo H - Reuters/Jordan Godfree/ Proibido reprodução

Na segunda etapa, a Espanha manteve a tática e Vozinha não brilhou tanto, porque a defesa caboverdiana bloqueou diversos chutes e afastou vários cruzamentos. Nem mesmo a entrada do craque espanhol Lamine Yamal, aos 25 minutos, alterou o panorama. Cabo Verde até teve oportunidades de contraataques, porém sem colher frutos.

A partida terminou para intensa comemoração da seleção de Cabo Verde, que teve Vozinha premiado como melhor jogador do duelo. Os Tubarões Azuis têm como próximo compromisso a partida contra o Uruguai, no domingo (21), em Miami. No mesmo dia, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita, novamente em Atlanta.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Cabo Verde Copa do Mundo 2026 tubarões azuis Espanha Grupo H Fúria
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