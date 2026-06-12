logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Canadá e Bósnia ficam no empate na estreia na Copa: 1 a 1

Partida foi a primeira em solo canadense na história da competição
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 12/06/2026 - 18:44
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 12, 2026 Bosnia and Herzegovina's Ermedin Demirovic in action with Canada's Richie Laryea and Alistair Johnston IMAGN IMAGES via Reuters/John Sokolowski
© Reuters/JOHN SOKOLOWSKI/Proibida reprodução

A cidade de Toronto, no Canadá, recebeu nesta sexta-feira (12) a segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. Canadá e Bósnia e Herzegovina ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Toronto Field, com gols de Lukic para o país do leste europeu e Larin para os donos da casa. 

Essa foi a primeira partida em solo canadense em 96 anos de Copa, diferentemente de Estados Unidos e México, que já foram sede outras vezes. Ambas as equipes somam um ponto e largam na frente no grupo B, que ainda tem Catar e Suíça, que se enfrentam neste sábado.

Antes do jogo, que teve quase 44 mil pessoas presentes, alguns artistas do Canadá se apresentaram durante a cerimônia de abertura, como Alanis Morissette e Michael Bublé.

Quando a bola rolou, o Canadá buscou pressionar e teve a primeira grande chance com Jonathan David, que aproveitou sobra da defesa bósnia para finalizar de primeira, mas o goleiro Vasilij defendeu o chute.

Aos 20 minutos, quem abriu o placar foi a seleção da Bósnia. Após cobrança de escanteio pela direita, Kolasinac desviou de cabeça na primeira trave e Lukic, embaixo do gol, já com o goleiro Crépeau batido, cabeceou para as redes.

Empurrado pela torcida, o Canadá pressionou mas não encontrou o gol na primeira etapa.

O segundo tempo teve grande pressão canadense. Já nos primeiros minutos Oluwaseyi fez bela jogada individual pela ponta direita e cruzou de forma perigosa. Vasilij afastou.

Logo em seguida os dois atletas se envolveram numa disputa dentro da área e se chocaram, mas a arbitragem não considerou o lance faltoso.

Aos oito minutos, após bela triangulação pela esquerda, Laryea finalizou rasteiro, a bola passou por Vasilij, mas Kolasinac, praticamente em cima da linha, conseguiu desviar o chute. A bola ainda acertou o travessão antes de ser afastada.

No minuto seguinte, a seleção da Bósnia e Herzegovina desperdiçou uma chance de ouro. A zaga canadense acabou cortando um lançamento direto para os pés de Demirovic, que avançou e tentou driblar o goleiro Crépeau já dentro da área, mas o camisa 16 do Canadá conseguiu desviar a bola.

A pressão canadense se intensificou e o time não deixava o adversário respirar. Aos 20, Oluwaseyi cabeceou e Katic evitou o gol em cima da linha.

Treze minutos depois, a pressão deu fruto. Após jogada pela faixa central do ataque canadense, Promise David encontrou passe para Larin dentro da área. Ele ajeitou o corpo e chutou de perna direita. A bola desviou na zaga e entrou no canto esquerdo do gol bósnio.

Na reta final da partida, o Canadá continuou ocupando o campo ofensivo, gerando perigo, mas não conseguiu transformar o domínio em mais gols.

O empate representou o primeiro ponto somado pelos anfitriões em uma Copa do Mundo. Nas duas participações anteriores (1986 e 2022), os canadenses foram derrotados nas seis vezes que entraram em campo.

Na próxima rodada, os dois países atuam na quinta-feira, dia 18. A Bósnia e Herzegovina enfrenta a Suíça, em Los Angeles, enquanto o Canadá encara o Catar, em Vancouver.

Relacionadas
Assentos vazios nas arquibancadas da partida entre Coreia do Sul e República Tcheca 11 de junho de 2026 REUTERS/Paul Childs
Copa: assentos vazios reacendem preocupações com preços dos ingressos
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 12, 2026 Brazil's Bremer and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Sem Neymar, Brasil finaliza preparação para estreia na Copa no sábado
Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 Canadá Bósnia e Herzegovina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 08/01/2024 - Polícia Federal deflagra 23ª fase da Operação Lesa Pátria Ação desta data visa a identificação de participantes que financiaram e fomentaram os ataques do dia 8 de janeiro de 2023 Foto: Policia Federal/Divulgação
Justiça Programa contra crime organizado causa R$ 1,6 bi de prejuízo a facções
sex, 12/06/2026 - 19:18
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Press Conference - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 12, 2026 Brazil's Vinicius Junior during the press conference REUTERS/Dylan Martinez
Esportes Mais experiente, Vini Jr. afirma que Brasil "chega para ser campeão"
sex, 12/06/2026 - 18:58
FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup - CONCACAF Qualifiers - Group B - Jamaica v Curacao - National Stadium Independence Park, Kingston, Jamaica - November 18, 2025 Curacao players pose for a team group photo before the match REUTERS/Gilbert Bellamy/File Photo
Esportes Curaçao leva ritmo caribenho para sua estreia na Copa do Mundo
sex, 12/06/2026 - 18:53
A secretaria de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro entrega mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
Geral PM do Rio reforça policiamento durante jogos da seleção brasileira
sex, 12/06/2026 - 18:48
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 12, 2026 Bosnia and Herzegovina's Ermedin Demirovic in action with Canada's Richie Laryea and Alistair Johnston IMAGN IMAGES via Reuters/John Sokolowski
Esportes Canadá e Bósnia ficam no empate na estreia na Copa: 1 a 1
sex, 12/06/2026 - 18:44
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.
Geral IBGE abre inscrições em seleção para 8,2 mil vagas de nível médio
sex, 12/06/2026 - 18:39
Ver mais seta para baixo