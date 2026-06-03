Casa das Rosas, em São Paulo recebe exposição sobre Ronaldinho Gaúcho

A alegria e os dribles desconcertantes de Ronaldinho Gaúcho estão presentes em uma instalação que será aberta nesta quarta-feira (3) na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Chamada de Fragmentos de um Gaúcho, a instalação antecipa as celebrações da Copa do Mundo de Futebol deste ano e apresenta diversas obras produzidas pelo artista plástico mineiro Emerson Carvalho, mais conhecido como Camaleão. Uma delas, por exemplo, é focada nos olhos do jogador e, curiosamente, traz no reflexo dos olhos as imagens de seus adversários e até mesmo do juiz da partida.

As pinturas e esboços são inspiradas na trajetória e no imaginário do jogador, considerado um dos maiores nomes do futebol mundial. Com um jeito divertido e descontraído, Camaleão vai apresentando um Ronaldinho Gaúcho sempre em ação, capaz de deixar o seu adversário de queixo caído – ou simplesmente incrédulo.

Em entrevista à Agência Brasil, o artista contou que a mostra já passou pelo Museu Brasileiro do Futebol e também pelo Salão Nobre do Maracanã, onde o atleta teve contato com sua obra. “Foi um negócio muito bacana. Ele gostou [das obras]”, afirmou.

“As obras foram feitas há sete anos. Todo mundo fala que o Ronaldo é bruxo, né? E parece que ele fez mesmo uma bruxaria comigo, sem perceber. Nesses sete anos eu fui repintando algumas telas e amadurecendo".

Segundo Camaleão, a exposição significa sete anos de um processo. "Ela é resultado da primeira [mostra], porém eu saio dessa exposição com um entendimento maior sobre a minha arte”.

Núcleos

Dividida em cinco núcleos, a mostra parte da ideia de que toda memória é construída por fragmentos, entre imagens, sensações, detalhes e instantes capazes de atravessar o tempo. Mas o artista alerta que nem toda imagem que foi produzida de fato aconteceu.

“Tem muita cena que eu pintei nos quadros que não aconteceu”, contou. “O futebol dele era tão próximo de um absurdo, que as pessoas parecem não entender que essa pintura é uma caricatura, um cartoon, uma arte”, destacou.

Um dos núcleos, por exemplo, aproxima o futebol e a arte, transformando elementos como velocidade, resistência e domínio da bola, em linguagem visual. “Eu adoro futebol. Sou cruzeirense e acho que torcer por um time é coisa séria. Mas ainda enxergo o futebol como ele tem que ser: uma grande brincadeira”, disse o artista.

Além das pinturas, a mostra também apresenta vídeos, animações e fotografias do craque brasileiro e também o processo de produção dessas obras.

Os museus em campo

Equipamento estadual e gerida pela Organização Social Poiesis, a Casa das Rosas tem entrada gratuita. Além da Casa das Rosas, a Poiesis administra outros Museus-Casas de São Paulo como os espaços Guilherme de Almeida e Mário de Andrade. E para celebrar o início da Copa do Mundo, os três museus integrarão a programação Museus-Casas em Campo, uma iniciativa que relaciona o futebol à memória coletiva, à literatura e à cidade.

“Durante a Copa, a gente vai ter o Museus-Casas em Campo. Aqui na Casa das Rosas teremos o Copa no Jardim, com a transmissão dos jogos ao vivo, em um telão. Teremos também uma programação de troca de figurinha e rodas de conversa sobre o futebol, chamada Futebol de Várzea, que vai acontecer na Barra Funda, na casa Mário de Andrade. Já na Casa Guilherme de Almeida vamos falar sobre a rotina, o cotidiano e o futebol com as crônicas do Guilherme de Almeida”, explicou Renata Cittadin, superintendente de Museus.

A mostra Fragmentos de um Gaúcho fica em cartaz até o dia 14 de junho.