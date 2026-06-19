Cinco brasileiros avançam às oitavas da etapa de Saquarema da WSL
Começou nesta sexta-feira (19) a etapa de Saquarema (RJ) da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês). Cinco brasileiros garantiram classificação às oitavas de final da chave masculina e seis deram adeus à competição.
A disputa na Praia de Itaúna segue neste sábado (20), a partir das 6h45. Antes das oitavas do masculino, serão realizadas as baterias finais das duas primeiras fases da chave feminina, com as estreias da norte-americana naturalizada brasileira Luana Silva e da gaúcha Tatiana Weston-Webb, medalhista de prata na Olimpíada de Paris, em 2024. Esta última volta a competir após o nascimento da filha Bia, em fevereiro.
Ambas terão surfistas australianas como adversárias. Tati enfrenta a bicampeã mundial Tyler Wright, pela primeira fase, enquanto Luana encara Isabella Nichols, em disputa válida já pela segunda fase.
Brilho de quinteto
O primeiro a se garantir nas oitavas foi Samuel Pupo, que alcançou 11.07 no somatório de suas duas melhores notas e venceu o mexicano Alan Cleland (8.50). Na próxima fase, o paulista terá pela frente o australiano Jack Robinson, prata em Paris.
Natural de Saquarema, João Chianca, o Chumbinho, fez valer o fator-casa e superou o norte-americano Griffin Colapinto, atual vice-campeão da WSL (14.84 a 7.17). O adversário nas oitavas será o australiano George Pittar.
Campeão mundial em 2019 e olímpico em 2021, em Tóquio, o potiguar Ítalo Ferreira (foto) venceu o marroquino Ramzi Boukhiam (14.33 a 10.97). O adversário, na fase preliminar, tinha levado a melhor sobre o fluminense Lucas Chianca, o Chumbo, irmão de Chumbinho. Líder da temporada, Ítalo busca lugar nas quartas de final contra o francês Kauli Vaast.
Atual campeão, Yago Dora também foi às oitavas. Ele superou, de virada, o havaiano Eli Hanneman 13.83 a 12.90). O rival do paranaense na próxima fase será o francês Marco Mignot.
O último brasileiro a se garantir na sequência da etapa de Saquarema foi Miguel Pupo, irmão de Samuel. Ele venceu o duelo 100% verde e amarelo com o catarinense Mateus Herdy (12.97 a 10.94). Nas oitavas, o surfista enfrenta o australiano Callum Robson, que deixou para trás o também paulista e bicampeão mundial Filipe Toledo (14.93 a 13.00).
Despedidas precoces
Além de Herdy, Filipinho e Lucas Chumbo, outros três brasileiros se despediram mais cedo em Saquarema. O paulista Wesley Dantas foi derrotado por Leonardo Fioranvanti (12.27 a 11.60). O italiano, atualmente, é o segundo colocado da temporada da WSL.
Tricampeão mundial, o também paulista Gabriel Medina foi surpreendido pelo sul-africano Matthew Gillivray (13.53 a 13.13). Por fim, Alejo Muniz, argentino naturalizado brasileiro, caiu para o australiano Ethan Ewing (12.66 a 10.30). Com aposentadoria anunciada para o final da temporada, o surfista pôde competir no Brasil pela última vez ao lado da família.