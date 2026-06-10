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Esportes

Clima instável do verão pode transformar Copa em teste de resistência

Resfriamento do corpo é afetado por condições de calor, sol e umidade
Angelica Medina e Janina Nuno Rios*
Publicado em 10/06/2026 - 12:48
Reuters
Estádio SoFi na Califórnia 11 de maio de 2026 REUTERS/Daniel Cole
© Reuters/Daniel Cole/Proibida reprodução
Reuters

A Copa do Mundo terá início na quinta-feira (11) sob as ameaças típicas do verão norte-americano: calor extremo, umidade sufocante e tempestades capazes de adiar partidas sem aviso prévio.

As previsões sazonais indicam temperaturas acima do normal em grande parte dos Estados Unidos, enquanto a umidade que flui para o norte a partir do Golfo do México pode alimentar tempestades e condições climáticas severas durante as primeiras semanas do torneio.

Embora as condições para cada partida não possam ser previstas com tanta antecedência, cientistas do esporte afirmam que há riscos climáticos evidentes para uma Copa do Mundo de verão que abrange Canadá, México e Estados Unidos.

A medida principal não é apenas a temperatura do ar, mas a temperatura de bulbo úmido, que incorpora calor, umidade, luz solar e vento para estimar o estresse térmico no corpo.

A World Weather Attribution alertou que cerca de um quarto das partidas poderá ser disputado em condições que excedam os limites de segurança recomendados.

Chris Minson, professor de fisiologia e codiretor dos Laboratórios de Fisiologia do Exercício e Ambiental da Universidade de Oregon, disse que jogadores de elite geram um enorme calor interno mesmo antes de se levar em conta o clima.

“Setenta e cinco por cento de toda a energia que utilizamos durante o exercício é convertida em calor”, declarou Minson à Reuters. “Apenas cerca de 25% é destinada à realização do exercício em si.”

Em condições de calor, sol ou umidade, o sistema normal de resfriamento do corpo começa a ter dificuldades. A umidade é uma preocupação especial, já que o suor resfria o corpo apenas quando evapora.

“Uma das coisas mais difíceis para nós é quando a umidade está muito alta”, disse Minson.

Os locais da Copa do Mundo com alta umidade incluem Houston, Miami, Dallas e Monterrey.

Impacto das mudanças climáticas no desempenho

De acordo com uma nova pesquisa da Climate Central, as mudanças climáticas aumentaram a probabilidade de temperaturas altas o suficiente para afetar o desempenho dos jogadores em 97 das 104 partidas do torneio.

O maior aumento previsto é para a partida da fase de grupos entre Uruguai e Espanha, em Guadalajara, no dia 26 de junho, em que os pesquisadores estimaram uma probabilidade de 70% de que o calor prejudique o desempenho – 37 pontos percentuais a mais do que seria sem as mudanças climáticas.

Ryan Calsbeek, professor de ciências biológicas do Dartmouth College, que estuda como o tipo físico afeta o desempenho atlético em diferentes climas, afirmou que o calor e a umidade podem influenciar não apenas o bem-estar dos jogadores, mas também o ritmo e o estilo das partidas.

"Temperaturas e umidade mais altas provavelmente tornam os jogos mais lentos", disse ele. "Quando os atletas precisam se apresentar por um longo período, eles simplesmente não conseguem equilibrar a potência explosiva de suas fibras musculares de contração rápida com o esforço aeróbico de longa duração de uma partida de mais de 90 minutos no calor e na umidade."

Quase metade de todas as partidas enfrenta pelo menos 50% de probabilidade de temperaturas acima de 28 graus Celsius — um limite associado à diminuição da velocidade, da distância percorrida e do tempo de recuperação.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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