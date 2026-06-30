logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Com dois gols de Mbappé, França despacha Suécia e avança às oitavas

Atacante desponta como o que mais fez gols em jogos mata-mata
Agência Brasil
Publicado em 30/06/2026 - 20:50
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 30, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their third goal REUTERS/Mike Segar
© Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução

A França despachou o Noruega com vitória por 3 a 0 e arrematou a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Um dos protagonistas da partida na noite desta terça-feira (30) em Nova Jersey (Estados Unidos) foi o atacante Mbappé que marcou duas vezes hoje. O camisa 10 tornou-se o maior artilheiro em jogos mata-mata de Mundiais, com 10 gols. O terceiro gol dos Les Blues - apelido da seleção francesa - foi do meio-campista Barcola.

Na próxima fase a equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps enfrentará o Paraguai. O duelo será no próximo sábado (4), às 18h (horário de Brasília), na Filadélfia (EUA). Já a Suécia deu adeus à competição.

A França começou ditando o ritmo de jogo desde o início. A primeira chance real de gol surgiu aos 15 minutos com chute de fora da área de Digne, que parou nas mãos do goleiro Zetterstrom. A partir daí os Les Blues enfileiraram oportunidades. Aos 19 minutos, Olise fez laçamento perfeito para Mbappé, que arrancou com a bola até ficar cara a cara com o goleiro e chutar certeiro no fundo da rede. No entanto, árbitro assinalou impedimento no início da jogada, e não validou o gol.

Aos 31 minutos, novamente Mabppé, aproveitou cruzamento rasteiro de Koundé, para mandar uma bomba na trave. Quatro minutos depois, foi a vez do meio-campista Olise quase abrir o placar de voleio. A beijou a trave, e voltou nos pés de Dembelé, que bateu para o gol, mas a bola não entrou. De tanto pressionar, os franceses inauguram o placar aos 44 minutos; Dembelé cobrou escanteio curto para Olise, que devolveu para o camisa 7 rolar para Mbappé já dentro da área. O camisa 10 driblou a marcação, puxou para perna direita e chutou certeiro. O atacante e demais jogadores foram comemorar com o técnico Didier Deschamps, que desfalcou o time na partida contra Noruega, para acompanhar o funeral da mãe, que faleceu no último dia 23.

Depois do intervalo, a França não reduziu a intensidade. Logo aos sete minutos, Olise dá ótimo passe para o camisa 7 Barcola, que ampliou a vantagem com um chute desferido de dentro da grande área. O abatimento tomou conta dos suecos, que recuaram ainda mais. Mas a França queria mais. Aos 20 minutos, Olise quase marca o terceiro com um chute forte da entrada da grande área, mas Zetterstrom espalmou evitou espalmando para fora.

Até que aos 28 minutos, Olise deu passe perfeito para Mbappé, que se infiltrou na grande área pela esquerda e bateu firme no fundo da rede. Foi o segundo gol dele na partida e o terceiro da França. Antes do fim, Doué quase marcou o quarto em bela jogada individual pela direita. O meio-campista arriscou o chute de frente para o goleiro, mas Zetterstrom defendeu.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 30, 2026 Norway's Erling Haaland celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
Haaland decide, Noruega vence Costa do Marfim e vai pegar o Brasil
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Lucas Paqueta reacts with Neymar Jr. and Endrick at halftime REUTERS/Phil Noble
Lucas Paquetá tem lesão na coxa confirmada, sem previsão de retorno
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 30, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti, Vinicius Junior and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Ainda sem Raphinha, Brasil inicia preparação para as oitavas de final
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
França classificada Oitavas de Final Copa do Mundo 2026 Mabappé Suécia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Fernanda Machiaveli, durante a Cerimônia de Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, no Palácio do Planalto, Brasília-DF.
Política “Melhor arma que um país pode ter é alimento”, diz Lula
ter, 30/06/2026 - 21:54
Mega-Sena, loterias, lotéricas
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
ter, 30/06/2026 - 21:39
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Fila do INSS cai ao menor nível em 21 meses, com 1,8 milhão de pedidos
ter, 30/06/2026 - 21:29
São Paulo (SP), 30/06/2026. - Ato pelo fim da escala 6x1, na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Justiça Protesto pelo fim da escala 6x1 reúne milhares de pessoas em São Paulo
ter, 30/06/2026 - 21:19
Hospital Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro
Saúde Rio: nova enfermaria abre 90 vagas mensais no Hospital Cardoso Fontes
ter, 30/06/2026 - 21:03
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça TSE mantém decisão que cassou mandato de ex-governador de Roraima
ter, 30/06/2026 - 20:57
Ver mais seta para baixo