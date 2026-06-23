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Com dúvida na direita, Brasil encerra preparação para encarar Escócia

Rayan, Luiz Henrique e até Martinelli brigam pela vaga de Raphinha
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 23/06/2026 - 12:23
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 23, 2026 Brazil's Vinicius Junior and Neymar Jr. during training IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
© Reuters/Vincent Carchietta/proibida reprodução

A seleção brasileira finalizou, na manhã desta terça-feira (23), os preparativos para o último jogo pelo Grupo C da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a Escócia, em Miami.

A última atividade no Columbia Park, o centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, antes da partida, contou com 25 dos 26 convocados por Carlo Ancelotti. 

O atacante Raphinha, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, a mesma que o afastou dos gramados por quase dois meses no começo do ano, foi a única ausência. O goleiro Alisson, poupado por controle de carga na segunda-feira (22), trabalhou normalmente com o grupo.

Pelo terceiro dia consecutivo, Neymar treinou sem restrições junto dos companheiros durante os 15 minutos de atividade a que a imprensa teve acesso. A expectativa é que o atacante seja relacionado pela primeira vez nesta Copa. 

Recuperado de uma lesão grau na panturrilha direita, o camisa 10 não atua desde o dia 17 de maio, na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Mais uma vez, Ancelotti não deu pistas à imprensa de qual time vai a campo diante da Escócia. Em relação à equipe que venceu o Haiti por 3 a 0 na sexta-feira (19), na Filadélfia, pelo menos uma troca terá de ser feita, devido à lesão de Raphinha.

Acostumados ao lado direito do ataque, Rayan e Luiz Henrique são os favoritos. Apesar da preferência pela outra ponta, o também atacante Gabriel Martinelli, que é destro, já foi usado por ali pelo técnico em um amistoso contra a França, em março deste ano. Aliás, o jogador do Arsenal, da Inglaterra, se colocou à disposição do italiano, em entrevista coletiva na segunda-feira.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 23, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti with his players during training IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Carlo Ancelotti não deu pistas à imprensa de qual time vai a campo diante da Escócia - Foto: Reuters/Vincent Carchietta/proibida reprodução

Pensando na próxima fase, há, ainda, a possibilidade de que dois titulares sejam preservados: Douglas Santos e Casemiro. O lateral-esquerdo e o volante estão pendurados. Se receberem um novo cartão amarelo contra a Escócia, ficam fora do primeiro jogo do mata-mata. Caso Ancelotti os poupe, as opções imediatas são Alex Sandro e Fabinho, respectivamente.

A delegação do Brasil viaja ainda nesta terça para Miami. A partir das 20h15, já no palco da partida de quarta, Ancelotti e mais um jogador concederão entrevista coletiva.

A seleção brasileira lidera o Grupo C com os mesmos quatro pontos de Marrocos, mas fica à frente pelo saldo de gols (três a um). A Escócia figura em terceiro, com três pontos, enquanto o Haiti, eliminado, ainda não pontuou.

A equipe verde e amarela quer finalizar a primeira fase na ponta para seguir baseada em Nova Jersey no mata-mata. Nesse cenário, a caminhada até uma eventual decisão será toda nos Estados Unidos. Caso fique em segundo lugar, a delegação brasileira terá de ser "itinerante", já que o compromisso pelos 16 avos de final seria em Monterrey, no México. Aí avançando, o duelo seguinte (oitavas de final) volta para território norte-americano.

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