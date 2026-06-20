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Esportes

Com gol relâmpago, Marrocos derrota Escócia pelo grupo do Brasil

Africanos chegam a 4 pontos e ficam perto da vaga à próxima fase
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 19/06/2026 - 21:20
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 19, 2026 Morocco's Ismael Saibari celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford
© Reuters//Paul Rutherford/proibida reprodução

Na partida que abriu a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o do Brasil, melhor para Marrocos. Nesta sexta-feira (19), os Leões do Atlas - apelido da seleção marroquina - superaram a Escócia por 1 a 0 em Boston.

A equipe africana, com quatro pontos e um gol de saldo, assume provisoriamente a liderança da chave, ultrapassando os escoceses, que permanecem com três pontos. Os marroquinos podem ser ultrapassados se o Brasil superar o Haiti no outro jogo desta sexta, às 21h30 (horário de Brasília), na Filadélfia.

Os brasileiros são, justamente, os últimos adversários da Escócia pelo Grupo C, na próxima quarta-feira (24), em Miami, às 19h. No mesmo dia e horário, Marrocos tenta selar a classificação à próxima etapa da Copa diante do Haiti, em Atlanta.

Vaias para Hakimi

O lateral Achraf Hakimi não escapou das vaias dos torcedores escoceses presentes em Boston. Ele é acusado de ter estuprado uma jovem em março de 2023, na França. O Tribunal de Apelação de Versalhes considerou que o caso tem elementos para julgamento e informou que o jogador marroquino terá que se defender na Justiça.

Hakimi se manifestou pela rede social X (antigo Twitter), alegando inocência e dizendo estar ansioso para que o julgamento ocorra logo.

"Escolhi ficar em silêncio durante anos. Pensei que manter a dignidade, ser paciente e confiar na Justiça faria com que as decisões corretas fossem tomadas. Uma história que não é a minha está sendo contada em prejuízo da minha família, da minha vida e, sobretudo, da verdade. [...] Espero por esse julgamento desde o primeiro dia. E com impaciência. Finalmente, poderei falar", escreveu o defensor.

Retranca sem êxito

Se Marrocos manteve a equipe do empate por 1 a 1 com o Brasil em Nova Jersey, a Escócia fez três mudanças em relação ao time que venceu o Haiti por 1 a 0 em Boston - ambos os jogos no último sábado (13). O zagueiro Aaron Hickey deu lugar ao lateral-direito Nathan Patterson. Já os atacantes Bem Gannon-Doak e Lawrence Shankland foram substituídos pelo lateral-esquerdo Kieran Tierney e o meia Ryan Christie.

A seleção escocesa, diferentemente da partida anterior, adotou uma formação com uma trinca defensiva e apenas Che Adams no comando de ataque. Como o dono da lateral esquerda escocesa é o capitão Andy Robertson, Tierney foi escalado para atuar como zagueiro pela esquerda, ao lado de Grant Hanley e Jack Hendry.

A postura retraída dos europeus pouco funcionou no primeiro tempo, amplamente dominado por Marrocos. Tanto que a equipe africana precisou de um minuto para derrubar a estratégia adversária. Responsável por balançar as redes contra o Brasil, o atacante Ismael Saibari foi lançado na esquerda pelo meia Brahim Díaz, entrou na área e chutou forte para marcar o gol mais rápido da Copa até aqui.

Os marroquinos finalizaram a primeira etapa sem ter cedido nenhum chute à Escócia, além de trocar quase o dobro de passes que o adversário, buscando espaços em meio à retranca europeia. O placar só não foi mais elástico porque, aos 35 minutos, o meia Bilal El Khannouss recebeu de Saibari pela esquerda, livre, mas o chute cruzado subiu demais.

Leões seguram pressão

Logo na volta do intervalo, Marrocos chegou duas vezes perto do gol. Aos quatro minutos, El Khannouss foi à linha de fundo pela esquerda e rolou para Saibari bater de primeira. O chute desviou e carimbou o travessão. Dois minutos depois, o lateral Achraf Hakimi cobrou escanteio pela direita e El Khannouss se antecipou a zaga para cabecear, parando em grande defesa do goleiro Angus Gunn.

Aos poucos, a intensidade marroquina foi arrefecendo e a Escócia conseguindo sair para jogar, liderada por Scott McTominay. Aos 39, o meia entrou na área pela direita e chutou forte. O zagueiro Chadi Riad se atirou na bola e desviou para escanteio. Na cobrança, o atacante Lyndon Dykes subiu sozinho e escorou rente à trave.

Os minutos finais foram de pressão escocesa, enquanto Marrocos afastava a bola do jeito que dava para administrar o resultado. Melhor para os Leões do Atlas, que se igualaram a Nigéria e Gana como seleções africanas com mais vitórias em Copas: seis.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Marrocos Copa do Mundo 2026 Escócia Grupo C Ismael Saibari
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