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Esportes

Confira os jogos da Copa do Mundo nesta sexta; Brasil encara o Haiti

Grupos C e D entram em campo para a segunda rodada de confrontos
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/06/2026 - 07:01
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Brazil's Vinicius Junior reacts IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
© Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (19) contra o Haiti, às 21h30, na Filadélfia, em partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo Fifa 2026.

A outra partida da chave será um pouco antes, às 19h, em Boston, entre Escócia e Marrocos.

Pelo Grupo D, jogarão Estados Unidos e Austrália, em Seattle, às 16h; e Turquia e Paraguai, à 0h de sábado (20), em São Francisco.

Jogos desta sexta-feira, 19 de junho

  • 16h - Estados Unidos x Austrália (Grupo D)
  • 19h - Escócia x Marrocos (Grupo C)
  • 21h30 - Brasil x Haiti (Grupo C)
  • 0h (sábado) - Turquia x Paraguai (Grupo D)

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Grupo C

Classificação após a primeira rodada:

  • Escócia – 3 pontos
  • Brasil – 1 ponto
  • Marrocos – 1 ponto
  • Haiti – 0 ponto

 

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 15, 2026 General view during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Brasil treina no Columbia Park Training Facility, em New Jersey, nos Estados Unidos. Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

A liderança do Grupo C, após a primeira rodada, é da Escócia, que soma 3 pontos após a vitória sobre o Haiti, por 1 a 0. Brasil e Marrocos têm 1 ponto cada, após o empate em 1 a 1.

Uma vitória brasileira sobre o Haiti pode colocar o Brasil na disputa pela liderança do grupo, já que enfrentará a Escócia, atual líder, na última rodada.

Com isso, a expectativa para a partida de hoje é de que o Brasil apresente uma postura ofensiva desde o início, posicionando sua linha de marcação mais alta, na busca por manter domínio territorial.

Com uma equipe menos experiente e de menor nível técnico do que a brasileira, o Haiti provavelmente adotará um estilo de jogo defensivo, que buscará, em algumas jogadas isoladas, fazer transições rápidas com bolas longas visando contra-ataques.

O confronto entre escoceses e marroquinos vale diretamente a liderança do grupo. Um novo triunfo europeu garante matematicamente vaga na segunda fase da Copa do Mundo.

Quanto às demais equipes, elas dependerão, em maior ou menor grau, da última rodada para avançar na competição.

Grupo D

Classificação após a primeira rodada:

  • EUA – 3 pontos
  • Austrália – 3 pontos
  • Turquia – 0 ponto
  • Paraguai – 0 ponto

Pelo Grupo D, EUA e Austrália largaram na frente, com vitórias sobre Paraguai e Turquia respectivamente pelos placares de 4 a 1 e 2 a 0.

 

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey - BC Place, Vancouver, Canada - June 13, 2026 Australia's Tete Yengi in action with Turkey's Abdulkerim Bardakci REUTERS/Albert Gea
Austrália e Turquia se enfrentaram na primeira rodada REUTERS/Albert Gea/Proibida reprodução

Com maior saldo de gols (3), os EUA estão, ao final da primeira rodada, na liderança do grupo, com o mesmo número de pontos da sua adversária de hoje, a Austrália – também com três pontos. Essa proximidade entre as equipes dá caráter decisivo para a partida de hoje.

Jogando em casa, diante de sua torcida, os EUA apresentaram na primeira rodada um futebol dominante diante do Paraguai, o que deu à equipe certo favoritismo para uma classificação em primeiro lugar.

Já Turquia e Paraguai entram em campo com margem reduzida para erro. Quem perder ficará em situação muito difícil na terceira rodada, dependendo de vitória e de combinações de resultados para tentar se classificar entre os oito terceiros mais bem colocados nos 12 grupos da primeira fase da competição.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Copa do Mundo 2026 brasil haiti Grupo C Grupo D Fifa futebol
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