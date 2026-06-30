Confira os jogos da Copa do Mundo nesta terça (30); França pega Suécia

A Copa do Mundo Fifa de 2026 terá nesta terça-feira (30) mais três confrontos válidos pela segunda fase da competição, mais conhecida como mata-mata.

O dia terá duelos envolvendo a campeã mundial França, que encara a Suécia, às 18h (horário de Brasília), em Nova Jersey; e o anfitrião México, que joga, às 22h, contra o Equador, na Cidade do México. A primeira partida do dia será às 14h, entre Costa do Marfim e Noruega, em Dallas.

Os vencedores avançam às oitavas de final, enquanto os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Jogos desta terça-feira, 30 de junho

14h – Costa do Marfim x Noruega (em Dallas)

(em Dallas) 18h – França x Suécia (em Nova Jersey)

(em Nova Jersey) 22h – México x Equador (na Cidade do México)

Costa do Marfim x Noruega

A Costa do Marfim é uma das grandes surpresas desta Copa. Fez uma campanha histórica na primeira fase da competição, a ponto de terminá-la com o mesmo número de pontos da líder Alemanha.

Os 6 pontos da Costa do Marfim foram obtidos nas vitórias contra o Equador e Curaçao, por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Na partida contra a Alemanha, e equipe africana surpreendeu novamente, abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Os alemães ficaram atrás no placar até por volta dos 25 minutos do segundo tempo, e só conseguiram virar o placar já nos descontos.

A partida terminou com o placar de 2 a 1, favorável aos alemães.

Os noruegueses venceram, na fase de grupos, o Iraque (4 a 1) e Senegal (3 a 2). Para a partida contra a França, montaram um time misto, deixando alguns de seus principais jogadores no banco de reservas. O resultado foi uma derrota de goleada pelo placar de 4 a 1.

Com um ataque produtivo na fase de grupos, a Noruega costuma apresentar uma movimentação constante, exercendo pressão na saída de bola de seus adversários.

A expectativa é de que busque impor o ritmo de jogo desde o início contra a Costa do Martim. A estratégia, no entanto, pode se alterar diante do futebol eficiente que vem sendo apresentado por Costa do Marfim.

Com isso, espera-se um jogo equilibrado, com as duas equipes fazendo pressão contra a defesa adversária, de forma a forçar erros nas saídas de bola.

França x Suécia

Um dos principais jogos do dia envolve a atual vice-campeã do mundo França, que terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Foram 9 pontos, obtidos nas três vitórias, contra Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1).

Dessa forma, a equipe francesa confirmou o futebol consistente que era esperado, marcando dez gols em três partidas.

Seu ataque tem demonstrado grande poder de definição a partir tanto de jogadas individuais como coletivas. Os franceses têm mostrado controle de jogo e eficiência na hora de transformar superioridade em resultado.

A Suécia, por sua vez, apresentou irregularidade durante a fase de grupos. Começou a todo vapor, com uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. Na segunda rodada, sofreu derrota pelo mesmo placar, para a Holanda. Terminou a primeira fase com um empate diante do Japão, em 1 a 1.

Essas oscilações fazem com que a Suécia inicie a fase mata-mata com preocupações relacionadas à instabilidade de seu futebol, que apresentou momentos de grande produção ofensiva e dificuldades na defesa.

O duelo tende a apresentar uma França com maior iniciativa ofensiva contra um adversário que deve priorizar seu sistema defensivo, buscando surpreender com transições rápidas para o ataque.

México x Equador

No encerramento da rodada, o anfitrião México entra em campo diante do Equador, time que vem embalado após derrotar a forte seleção alemã, por 2 a 1, na terceira rodada da fase de grupos.

Com uma campanha sólida que resultou em três vitórias, diante da África do Sul (2 a 0), Coréia do Sul (1 a 0) e República Tcheca (3 a 0), o México apresentou, além de eficiência ofensiva, organização defensiva: marcou gols em todas partidas e não sofreu nenhum gol até o momento.

A equipe tem conseguido controlar os jogos, cedendo poucos espaços aos adversários. Nesta Copa, tem demonstrado maturidade e administrado bem as vantagens conquistadas.

O Equador conquistou a classificação em um grupo equilibrado, que contou com Alemanha e a surpreendente Costa do Marfim.

A campanha da equipe sul-americana foi difícil na primeira fase. Começou perdendo por 1 a 0 para a Costa do Marfim e, na sequência, empatou em 0 a 0 com Curaçao.

Desacreditada, apesar da boa campanha durante as eliminatórias da Copa do Mundo, parece ter encontrado seu futebol durante a terceira rodada, quando venceu os alemães – o que rendeu à equipe classificação para a segunda fase.

Em termos gerais, o Equador teve, no início, dificuldades para transformar volume de jogo em gols. No entanto, mostrou capacidade reativa e, principalmente no decisivo jogo diante da Alemanha, conseguiu demonstrar o equilíbrio defensivo que se esperava da equipe.