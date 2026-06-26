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Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira (25) da Copa

Equador derrotou a classificada Alemanha e irá para o mata-mata
Agência Brasil*
Publicado em 25/06/2026 - 22:31
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador's Gonzalo Plata celebrates scoring their second goal REUTERS/Mike Segar
© Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução

A última rodada da fase de grupos da Copa foi marcada por vitórias que garantiram vagas no mata-mata.

Equador ganhou da Alemanha e conseguiu avançar para a próxima fase, assim como a Costa do Marfim, que pela primeira vez irá para o mata-mata da Copa do Mundo, depois de vencer Curaçao.

>> Veja os resultados dos jogos desta quinta-feira (25): 

Equador 2 x 1 Alemanha (Grupo E)

O Equador (foto) dependia apenas da vitória sobre a já classificada Alemanha na última partida da fase de grupos para avançar ao mata-mata da Copa do Mundo. Com gana e determinação, a La Tri ganhou de virada por 2 a 1 após 90 minutos de pura emoção no Estádio de Nova Jersey, nesta quinta-feira (25), em duelo pelo Grupo E.  Após sair atrás no placar com gol de Sané no primeiro minuto de jogo, o Equador se recuperou, empatou sete minutos depois com Angulo, e coube ao atacante Gonzalo Plata – que atua no Flamengo – marcar o gol da virada e da classificação.

Curaçau 0 x 2 Costa do Marfim (Grupo E)

O atacante Nicolas Pépé marcou os dois gols da vitória da Costa do Marfim sobre Curaçao por 2 x 0 nesta quinta-feira, garantindo pela primeira vez uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo. Pépé marcou aos 7 minutos do primeiro tempo e aos 19 minutos do segundo para garantir o segundo lugar do Grupo E para os marfinenses e condenar a pequena Curaçao à última posição, fora do restante do torneio. A Costa do Marfim, com seis pontos, terminou em segundo lugar no grupo, atrás da Alemanha, e se classificou para a fase eliminatória da Copa do Mundo pela primeira vez em quatro tentativas.

Japão 1  x 1 Suécia (Grupo F)

O Japão será adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. A classificação dos Samurais Azuis (como a seleção nipônica é conhecida) foi assegurada nesta quinta-feira (25), no empate por 1 a 1 com a Suécia, em Dallas (Estados Unidos), pela terceira e última rodada do Grupo F. O confronto entre brasileiros e japoneses será na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston (Estados Unidos). Os suecos, com quatro pontos, também avançaram aos 16 avos de final como um dos oito melhores terceiros colocados da fase de grupos. 

Holanda 3 x 1 Tunísia (Grupo F)

A Holanda garantiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo com uma vitória de 3 x 1 sobre a Tunísia nesta quinta-feira. A derrota da Tunísia encerra a campanha do país no Mundial.

Turquia x Estados Unidos (Grupo D)

Os Estados Unidos chegam classificados para a rodada final, enquanto a Turquia ainda tenta pontuar para seguir com chances de avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

Paraguai x Austrália (Grupo D)

Austrália e Paraguai disputam a segunda vaga direta do grupo

* Com informações da Reuters

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Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo 2026
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