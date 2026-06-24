logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Confira os resultados dos jogos desta terça-feira (23) na Copa

Com vitória, CR7 tornou-se o primeiro jogador a marcar em 6 Copas
Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 22:07
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves and Diogo Dalot celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina
© Reuters/TROY TAORMINA/Proibida reprodução

O dia de hoje (23) na Copa do Mundo teve como destaque uma inédita marca nos Mundiais alcançada pelo artilheiro da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, o CR7. Com dois gols marcados contra o Uzbequistão, o português se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do mundial de futebol. 

Com o resultado, ele passou à frente do argentino Lionel Messi, que marcou em cinco edições.

>> Confira os resultados dos jogos desta terça-feira (23):

Portugal 5 x 0 Uzbequistão (grupo K)

A seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, venceu o Uzbequistão com uma goleada de 5 a 0. CR7 fez dois gols e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo. Com o resultado, Portugal disputa a liderança do Grupo K com a Colômbia. Os países se enfrentam no sábado (27), em Miami, na última rodada. No mesmo dia, o Uzbequistão, lanterna do grupo, encara a República Democrática do Congo, em Atlanta.

Inglaterra 0 x 0 Gana (grupo L)

Quem esperava gols na disputa entre Inglaterra e Gana nesta terça-feira (23) se decepcionou. A partida em Boston (Estados Unidos), que opôs os líderes do Grupo L da Copa do Mundo, terminou empatada sem gols. Melhor para os ganenses, que seguraram 90 minutos de pressão e festejaram muito o ponto somado ao final do jogo. As duas seleções acumulam quatro pontos. Os ingleses, pelo melhor saldo de gols (dois a um), ficam em primeiro, seguidos pelas Estrelas Negras (apelido da equipe africana). Ambos estão próximos da classificação, já que, além dos dois primeiros, os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos passam de fase. 

Panamá 0 x 1 Croácia (grupo L) 

Mesmo sem uma grande atuação, a Croácia venceu o Panamá com placar de 1 a 0, em Toronto (Canadá). O gol da vitória foi marcado por Budimir no segundo tempo da partida. Os croatas têm chance de avançar no Mundial. Já os panamenhos não têm mais chances de ter pontuação suficiente para permanecer na competição.

Colômbia x República Democrática do Congo (grupo K)

A rodada se encerrará com a partida entre Colômbia e RD do Congo, às 23h, em Guadalajara (México). Com um saldo positivo de 2 gols, a Colômbia assumiu a liderança do Grupo K, com 3 pontos. Caso vença o Congo na partida desta terça-feira, a Colômbia encaminha a classificação para a segunda fase.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates with Joao Felix and Joao Neves after Abduvohid Nematov scores an own goal and Portugal's fourth REUTERS/Phil Noble
Cristiano Ronaldo faz dois gols e Portugal vence o Uzbequistão por 5x0
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 23, 2026 Ghana's Kwasi Sibo celebrates as England's Harry Kane talks to referee Said Martinez after the match IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
Gana segura Inglaterra e duelo de líderes do Grupo L não sai do zero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 23, 2026 Brazil's Vinicius Junior and Neymar Jr. during training IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Com dúvida na direita, Brasil encerra preparação para encarar Escócia
Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo 2026 Cristiano Ronaldo Portugal Inglaterra Gana
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves and Diogo Dalot celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina
Esportes Confira os resultados dos jogos desta terça-feira (23) na Copa
ter, 23/06/2026 - 22:07
Casa lotérica na zona sul do Rio de Janeiro
Geral Aposta de Manaus leva prêmio de R$ 2,8 milhões na Mega-Sena
ter, 23/06/2026 - 21:38
Imagem geral dos jogadores do Irã posando para uma foto antes da partida contra a Bélgica 21 de junho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio
Esportes EUA permitirão que Irã entre no país dois dias antes de jogo da Copa
ter, 23/06/2026 - 20:53
dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,18 e atinge maior valor desde fim de março
ter, 23/06/2026 - 20:21
Capitólio dos Estados Unidos
Internacional Senado ordena que Trump suspenda ações contra Irã
ter, 23/06/2026 - 20:21
Brasília (DF), 22/08/2023, Carro elétrico sendo carregado em ponto recarga em Brasília. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia Governo mantém elevação de tarifas a carro elétrico e renova cota zero
ter, 23/06/2026 - 20:06
Ver mais seta para baixo