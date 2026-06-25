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Esportes

Copa 2026: jogos desta quinta-feira definem grupos D, E e F

Alemanha e EUA entram em campo já classificados para a segunda fase
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 07:02
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Ecuador's Piero Hincapie in action with Curacao's Jurien Gaari REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Hannah McKay/Arquivo/Proibida reprodução

A Copa do Mundo 2026 terá, nesta quinta-feira (25), a terceira e última rodada da fase de grupos para as seleções dos grupos D, E e F. Seis partidas serão disputadas ao longo do dia.

Como previsto no regulamento, os jogos de cada chave ocorrem simultaneamente, evitando favorecimento a equipes com base em resultados anteriores.

As primeiras partidas são pelo Grupo E, às 17h, com o Equador enfrentando a Alemanha, em Nova Jersey, e Curaçau contra Costa do Marfim, na Filadélfia.

Às 20h, serão os confrontos finais do Grupo F. O Japão terá pela frente a Suécia, em partida disputada na cidade de Dallas. A outra partida do grupo será entre Tunísia e Holanda, em Kansas City.

Por último, jogam pelo Grupo D, Turquia e Estados Unidos, em Los Angeles, e Paraguai e Austrália, em São Francisco.

Jogos desta quinta-feira (horário de Brasília):

17h – Equador x Alemanha (Grupo E)

17h – Curaçau x Costa do Marfim (Grupo E)

20h – Japão x Suécia (Grupo F)

20h – Tunísia x Holanda (Grupo F)

23h – Turquia x Estados Unidos (Grupo D)

23h – Paraguai x Austrália (Grupo D)

Grupo E

Alemanha – 6 pontos; saldo de gols: 7

Costa do Marfim – 3 pontos; saldo de gols: 0

Equador – 1 ponto; saldo de gols: -1

Curaçao – 1 ponto; saldo de gols: -6

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

Alemanha 7 x 1 Curaçao

Costa do Marfim 1 x 0 Equador

2ª rodada

Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim

Equador 0 x 0 Curaçao

A Alemanha chega à rodada final já classificada e na liderança. A disputa pela segunda vaga envolve Costa do Marfim e Equador, enquanto Curaçau ainda mantém chances de classificação entre os melhores terceiros colocados.

Grupo F

Holanda – 4 pontos; saldo de gols: 4

Japão – 4 pontos; saldo de gols: 4

Suécia – 3 pontos; saldo de gols: 0

Tunísia – 0 ponto; saldo de gols: -8

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

Holanda 2 x 2 Japão

Suécia 5 x 1 Tunísia

2ª rodada

Holanda 5 x 1 Suécia

Japão 4 x 0 Tunísia

Com duas seleções empatadas na liderança, o Grupo F chega em aberto à rodada final. Holanda e Japão dependem de seus resultados para garantir vaga, enquanto a Suécia ainda tem chances de classificação. A Tunísia precisa vencer e aguardar combinação de resultados.

Grupo D

Estados Unidos – 6 pontos; saldo de gols: 5

Austrália – 3 pontos; saldo de gols: 0

Paraguai – 3 pontos; saldo de gols: -2

Turquia – 0 ponto; saldo de gols: -3

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Austrália 2 x 0 Turquia

2ª rodada

Estados Unidos 2 x 0 Austrália

Turquia 0 x 1 Paraguai

Os Estados Unidos chegam classificados para a rodada final, enquanto Austrália e Paraguai disputam a segunda vaga direta. A Turquia ainda tenta pontuar para seguir com chances de avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

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Edição:
Fernando Fraga
Copa do Mundo 2026 fase de grupos Alemanha Estados Unidos Equador curaçau Japão Suécia
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