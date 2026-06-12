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Esportes

Copa 2026 terá confrontos dos grupos B e D nesta sexta-feira

Canadá enfrenta Bósnia Herzegovina; EUA encaram Paraguai
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/06/2026 - 06:45
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina - Preview - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 10, 2026 General view inside the stadium ahead of the match REUTERS/Bernadett Szabo
© Reuters/Bernadett Szabo/Arquivo/Proibida reprodução

Começa nesta sexta-feira (12) a primeira rodada dos grupos B e D da Copa do Mundo de 2026. O primeiro dos dois confrontos agendados são Canadá contra Bósnia e Herzegovina, às 16h; e Estados Unidos e Paraguai, às 22h.

A partida pelo Grupo B, entre as seleções canadense e a Bósnia, será no Toronto Stadium. Completam o grupo as equipes do Catar e da Suíça, que se enfrentarão no sábado (13), às 16h, na cidade de São Francisco (EUA).

Já a partida inaugural do Grupo D, hoje, será entre EUA e Paraguai, no Los Angeles Stadium. Austrália e Turquia completam o grupo, mas só se enfrentarão na madrugada entre sábado e domingo (14), à 1h, em Vancouver.

Grupo B

Das quatro equipes que compõem o Grupo B, o Canadá carrega a vantagem de jogar em casa, diante de sua torcida. A expectativa é que apresente um estilo de jogo vertical e rápido.

Sua adversária, a Bósnia, tem um estilo de jogo mais físico, perigoso em bolas longas e disputas aéreas.

Grupo D

No Grupo D, os EUA também têm a vantagem de jogar em casa, diante de sua torcida. A equipe costuma apresentar um jogo dinâmico e de transições rápidas executadas por um meio de campo criativo.

Do Paraguai, espera-se um esquema tático defensivo que apostará nos contra-ataques, explorando erros do adversário.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Copa do Mundo 2026 grupos B e D Canadá Bósnia EUA Paraguai
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