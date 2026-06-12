Copa: assentos vazios reacendem preocupações com preços dos ingressos

A Fifa informou que 44.985 pessoas assistiram à partida da Copa do Mundo de quinta-feira (12) entre Coreia do Sul e República Tcheca, em Guadalajara, mas as fileiras de assentos vazios ao redor do estádio reacenderam as preocupações quanto aos preços dos ingressos e à demanda pelo torneio ampliado.

Enquanto mais de 80.000 pessoas se amontoaram no estádio Azteca para assistir à partida de abertura entre os co-anfitriões México e a África do Sul, a imagem das fileiras vazias no estádio de 46.000 lugares em Guadalajara, uma cidade com uma cultura futebolística profundamente enraizada, intensificou as críticas à estratégia comercial da Fifa para a primeira Copa do Mundo com 48 seleções.

Alguns torcedores no estádio atribuíram os lugares vazios aos altos preços dos ingressos e criticaram a Fifa por seu modelo de preços.

A Reuters entrou em contato com a Fifa para comentar o assunto.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu na quarta-feira (10) os preços dos ingressos da Fifa após críticas de torcedores que argumentaram que o custo para assistir aos jogos havia se tornado proibitivo. Ele disse que os preços dos ingressos estavam em linha com outros grandes eventos esportivos.

A Fifa já vendeu mais de 6 milhões de ingressos para o torneio e havia destacado anteriormente o forte interesse em toda a América, com Infantino afirmando que a demanda havia superado as expectativas em “um fator de 10 ou mais”.

No entanto, grupos como o Football Supporters Europe (FSE) alertaram que preços “exorbitantes” excluiriam os torcedores comuns. De acordo com o FSE, os preços dos ingressos para este torneio quintuplicaram em comparação com a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A Coreia do Sul venceu a República Tcheca por 2 a 1 na partida do Grupo A.

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