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Esportes

Copa de 2026 quebra recorde de gols em uma única edição do Mundial

Marca de 172 gols foi superada na quinta, no jogo EUA x Turquia
Hatem Maher*
Publicado em 26/06/2026 - 17:33
Inglewood (Estados Unidos)
Auston Trusty, da seleção dos EUA, marca gol contra a Turquia em partida durante a Copa do Mundo de 2026 25 de junho de 2026 REUTERS/Lisi Niesner
© Reuters/Lisi Niesner/Proibida reprodução
Reuters

A Copa do Mundo de 2026 tornou-se a edição do Mundial com mais gols da história do torneio durante a partida do Grupo D entre Estados Unidos e Turquia, na quinta-feira (25), com o gol de abertura de Auston Trusty no início da partida, o 173º gol, que quebrou o recorde e superou a marca anterior de 172 gols estabelecida no Catar 2022.

A Turquia marcou duas vezes no primeiro tempo após o gol de abertura de Trusty, elevando o total do torneio para 175 gols.

O recorde foi quebrado na 59ª partida da Copa do Mundo de 2026.

Em comparação, o recorde anterior de 172 gols foi acumulado ao longo de todas as 64 partidas da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O torneio de 2026 conta com 104 partidas, 40 a mais do que as 64 disputadas no Catar 2022, após a expansão promovida pela Fifa de 32 para 48 seleções participantes.

“Superar o recorde anterior de 172 gols do Catar ressalta a emoção e a habilidade ofensiva que já tornaram a @fifaworldcup 2026 tão inesquecível”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no Instagram.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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