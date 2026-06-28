logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Copa inicia mata‑mata neste domingo com África do Sul e Canadá

A partir de agora, derrotas significam eliminação imediata
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/06/2026 - 07:00
Brasília
Jonathan David comemora o terceiro gol do Canadá com Stephen Eustáquio 18 de junho de 2026 REUTERS/Agustin Marcarian
© AGUSTIN MARCARIAN

Começa neste domingo (28), com o confronto entre a África do Sul e o Canadá, a segunda fase da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, em Los Angeles. A partir de agora, a competição entra em formato mata-mata, em que apenas o vencedor segue para a próxima fase.

A Copa do Mundo 2026 reuniu, pela primeira vez, um total de 48 seleções. Com isso, aumenta de sete para oito o número de partidas a serem jogadas pelas equipes que avançarem até as finais.

Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

A segunda fase da competição é chamada Round of 32 (Rodada dos 32) pela Fifa. Participam dela os dois primeiros colocados de cada grupo e as oito equipes com melhor campanha, entre as 12 que ficaram em terceiro lugar.

No caso do confronto deste domingo, entre a África do Sul e o Canadá, as duas equipes chegam a essa fase após terem ficado em segundo lugar nos grupos A e B, respectivamente.

África do Sul

A seleção da África do Sul começou a Copa sendo derrotada pelo México por 2 a 0, na partida de abertura.

Ao longo da competição, a equipe melhorou o desempenho, com um empate na segunda rodada, diante da República Tcheca e, na sequência, com uma vitória por 1 a 0 contra a Coreia do Sul.

A equipe mostrou, durante a fase de grupos, um padrão de jogo fisicamente forte que se organizava defensivamente de forma a buscar saídas rápidas de contra-ataques.

1ª rodada

México 2 x 0 África do Sul

2ª rodada

República Tcheca 1 x 1 África do Sul

3ª rodada

África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul

Canadá

A campanha do Canadá nesta Copa começou com um empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina. Na rodada seguinte, os canadenses golearam por 6 a 0 o Catar. A equipe acabou ficando com a segunda colocação do grupo após ter perdido por 2 a 1 para a Suíça.

Em parte, essa irregularidade da equipe é explicada pelo fato de, ao mesmo tempo que apresenta um estilo de jogo ofensivo, os canadenses terem apresentado oscilações defensivas, principalmente quando teve à frente adversários mais fortes.

1ª rodada

Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

2ª rodada

Canadá 6 x 0 Catar

3ª rodada

Suíça 2 x 1 Canadá

Relacionadas
Seleção do Irã antes de jogo contra Coreia do Norte 10/6/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)Majid Asgaripour
Após gol anulado, Irã fica na expectativa por classificação na Copa
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Cape Verde v Saudi Arabia - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 26, 2026 Cape Verde players celebrate after the match as they qualify for the knockout stages of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina
Cabo Verde faz história, avança na Copa e vai enfrentar a Argentina
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 France's Ousmane Dembele celebrates scoring their third goal, completing his hat-trick REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY
França aplica 4 a 1 na Noruega e termina em 1º no Grupo I da Copa
Edição:
Fernando Fraga
Copa do Mundo 2026 Canadá África do Sul mata-mata
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Loteria Quina de São João
Geral Quina de São João sorteia prêmio de R$ 260 milhões neste domingo
dom, 28/06/2026 - 08:40
Jonathan David comemora o terceiro gol do Canadá com Stephen Eustáquio 18 de junho de 2026 REUTERS/Agustin Marcarian
Esportes Copa inicia mata‑mata neste domingo com África do Sul e Canadá
dom, 28/06/2026 - 07:00
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - DR Congo v Uzbekistan - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 27, 2026 DR Congo's Samuel Moutoussamy celebrates with their national flag after the match as they qualify for the knockout stages of the World Cup REUTERS/Bernadett Szabo TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes RD Congo vence de virada e segue na Copa, como Colômbia e Portugal
sab, 27/06/2026 - 23:53
Harry Kane comemora o segundo gol com Jude Bellingham 27 de junho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Esportes Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L
sab, 27/06/2026 - 21:00
seleção brasileira faz penúltimo treino antes de duelo contra Japão em 27/6/2026
Esportes Brasil faz penúltimo treino e viaja para o Texas onde enfrenta Japão
sab, 27/06/2026 - 18:47
People work to rescue a man trapped under the rubble of a collapsed building, in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela
sab, 27/06/2026 - 18:26
Ver mais seta para baixo