Copa inicia mata‑mata neste domingo com África do Sul e Canadá
Começa neste domingo (28), com o confronto entre a África do Sul e o Canadá, a segunda fase da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, em Los Angeles. A partir de agora, a competição entra em formato mata-mata, em que apenas o vencedor segue para a próxima fase.
A Copa do Mundo 2026 reuniu, pela primeira vez, um total de 48 seleções. Com isso, aumenta de sete para oito o número de partidas a serem jogadas pelas equipes que avançarem até as finais.
Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
A segunda fase da competição é chamada Round of 32 (Rodada dos 32) pela Fifa. Participam dela os dois primeiros colocados de cada grupo e as oito equipes com melhor campanha, entre as 12 que ficaram em terceiro lugar.
No caso do confronto deste domingo, entre a África do Sul e o Canadá, as duas equipes chegam a essa fase após terem ficado em segundo lugar nos grupos A e B, respectivamente.
África do Sul
A seleção da África do Sul começou a Copa sendo derrotada pelo México por 2 a 0, na partida de abertura.
Ao longo da competição, a equipe melhorou o desempenho, com um empate na segunda rodada, diante da República Tcheca e, na sequência, com uma vitória por 1 a 0 contra a Coreia do Sul.
A equipe mostrou, durante a fase de grupos, um padrão de jogo fisicamente forte que se organizava defensivamente de forma a buscar saídas rápidas de contra-ataques.
1ª rodada
México 2 x 0 África do Sul
2ª rodada
República Tcheca 1 x 1 África do Sul
3ª rodada
África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul
Canadá
A campanha do Canadá nesta Copa começou com um empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina. Na rodada seguinte, os canadenses golearam por 6 a 0 o Catar. A equipe acabou ficando com a segunda colocação do grupo após ter perdido por 2 a 1 para a Suíça.
Em parte, essa irregularidade da equipe é explicada pelo fato de, ao mesmo tempo que apresenta um estilo de jogo ofensivo, os canadenses terem apresentado oscilações defensivas, principalmente quando teve à frente adversários mais fortes.
1ª rodada
Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina
2ª rodada
Canadá 6 x 0 Catar
3ª rodada
Suíça 2 x 1 Canadá