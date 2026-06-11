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Esportes

Coreia do Sul e República Tcheca fecham primeiro dia de Copa do Mundo

Inédito em Mundiais, duelo entre asiáticos e europeus será no México
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 11/06/2026 - 20:23
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - South Korea Press Conference - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 10, 2026 South Korea's Son Heung-min during the press conference REUTERS/Paul Childs
© REUTERS/Paul Childs/ Proibido reprodução

O primeiro dia da Copa do Mundo de 2026 não terminou com o jogo de abertura. Ainda nesta quinta-feira (11), às 23h (horário de Brasília), Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no Estádio Akron, em Zapopan, estado de Jalisco (México). A partida é válida pelo Grupo A, o mesmo dos anfitriões mexicanos e da África do Sul. 

Os asiáticos, que têm um quarto lugar de 2002 - quando foram anfitriões ao lado do Japão - como melhor campanha em Mundiais, disputam o torneio pela 11ª vez seguida. Foram 11 vitórias, cinco empates e 40 gols marcados nas eliminatórias, liderados pelo astro Son Heung-Min, atualmente do Los Angeles (Estados Unidos).

O atacante de 33 anos, de longa passagem pelo Tottenham (Inglaterra), está a dois gols de se tornar o maior artilheiro da seleção sul-coreana. Ele já balançou as redes 56 vezes, duas a menos que Cha Bun-Kun, ídolo do futebol do país nas décadas de 1970 e 1980.

Além de Son, que acumula 144 jogos pela Coreia do Sul, o técnico Hong Myung-Bo tem a experiência de Lee Jae-Sung, que está há cinco anos no Mainz (Alemanha) e é o segundo do atual elenco com mais partidas representando o país. Outro meia importante para o time é Lee Kang-In, bicampeão europeu pelo Paris Saint-Germain (França).

Do lado tcheco, esta será a segunda Copa desde a dissolução da Tchecoslováquia, em 1992. A antecessora foi vice-campeã em 1934 e 1962, superada por Itália e Brasil, respectivamente. O país volta ao torneio após 20 anos querendo, desta vez, passar de fase.

Nas eliminatórias, após campanha irregular e uma inesperada derrota para Ilhas Faroe, a República Tcheca teve de encarar duas disputas de pênaltis, contra Irlanda e Dinamarca, na repescagem europeia. O atacante Patrick Schick, destaque do Bayer Leverkusen (Alemanha), fez cinco gols, sendo o artilheiro da caminhada.

O técnico Miroslav Koubek, de 74 anos e nove meses, assumiu o time na repescagem e vai superar o belga Hugo Broos (sete meses mais novo) - que, mais cedo, dirigiu a África do Sul contra o México - para tornar-se o mais velho a comandar uma seleção em Copas. Já o meia Tomás Soucek, se participar, ao menos, dos três jogos da fase de grupos, entra para o top-5 em partidas vestindo a camisa do país, com 93 atuações.

Este será o quatro confronto entre as seleções, sendo o primeiro em uma Copa. Em 1998, o amistoso realizado em Seul, capital sul-coreana, terminou 2 a 2. Três anos depois, a República Tcheca recebeu o jogo em Drnovice e goleou por 5 a 0. O último duelo ocorreu em 2016, novamente com mando tcheco, em Praga. Desta vez, o time asiático ganhou por 2 a 1.

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Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 Coreia do Sul República Tcheca
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