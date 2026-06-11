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Esportes

Crença no hexa mundial aumenta 10 pontos, mostra pesquisa da Quest

Maioria dos entrevistados segue não acreditando no título da seleção
Eduardo Simões
Publicado em 11/06/2026 - 17:53
Reuters
Bruno Guimarães e Vinícius Jr celebram gol do Brasil contra o Panamá 31 de maio de 2026 REUTERS/Ricardo Moraes
© REUTERS/Ricardo Moraes/Proibida reprodução
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A crença na conquista do hexacampeonato mundial pela seleção brasileira na Copa do Mundo que começou nesta quinta (11) nos Estados Unidos, México e Canadá teve alta significativa em relação a abril, mostrou pesquisa da Quaest, embora a maioria ainda não acredite que os convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti conseguirão trazer o troféu para o Brasil pela sexta vez.

De acordo com o levantamento, 35% acreditam no hexa, contra 25% na pesquisa anterior em abril, ao passo que 56% não acreditam no título, ante 68% descrentes na pesquisa anterior. Os que não sabem ou não responderam somam agora 9%, ante 7% na pesquisa anterior.

Entre os que não acham que o Brasil será novamente campeão do mundo após 24 anos - a última vez foi em 2002 - 3% apostam em uma derrota na final, 8% acham que a seleção para nas semis, 23% acreditam que o Brasil chegará somente até às quartas de final, 10% veem o time caindo nos primeiros mata-matas e 7% entendem que a seleção não passará da fase de grupos.

A Copa começou nesta quinta-feira (11) com a partida inaugural entre México e África do Sul na Cidade do México. Já o Brasil estreia no sábado (13) contra Marrocos, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C do Mundial ao lado de, além de Marrocos, Haiti e Escócia.

O levantamento mostrou ainda que a maioria dos entrevistados aprova o trabalho que Ancelotti, primeiro treinador estrangeiro a comandar o Brasil em uma Copa, vem fazendo à frente da seleção, assim como sua decisão de convocar o atacante Neymar para o Mundial.

De acordo com a pesquisa, 58% dos entrevistados aprovam o trabalho do treinador italiano, ante 41% em abril, ao passo que 14% desaprovam, ante 29%, enquanto 28% não souberam ou não responderam, contra 29%.

Já em relação a Neymar, que vem sofrendo com problemas físicos, se apresentou lesionado à seleção e deve ficar fora do jogo de estreia da equipe, 53% disseram aprovar sua convocação, ante 47% em abril, enquanto 38% a desaprovaram, ante 45% na pesquisa anterior. O percentual dos que não sabem ou não responderam foi de 9%, ante 8%.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 8 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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